Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Qué tan grave es la lesión de Cristiano Ronaldo y qué dijo el técnico de Portugal sobre el tema?

¿Qué tan grave es la lesión de Cristiano Ronaldo y qué dijo el técnico de Portugal sobre el tema?

Cristiano Ronaldo fue noticia este viernes al conocerse la convocatoria de la selección portuguesa para los partidos de fecha FIFA frente a México y Estados Unidos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de mar, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
Cristiano Ronaldo, capitán y figura de la Selección Portugal.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad