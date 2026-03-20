¿Qué tan grave es la lesión de Cristiano Ronaldo y qué dijo el técnico de Portugal sobre el tema?

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo sufre una lesión muscular "leve" que no pondrá en riesgo su participación en el Mundial de 2026.

Martínez realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), tras anunciar a los 27 convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos, entre los que no estará el madeirense.

"No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo", afirmó el técnico.

"Cristiano vive un excelente momento y es claro que no hay problemas físicos, por ahora lo que estamos haciendo es teniendo las precauciones del caso en la actualidad", añadió.



"En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos", aseguró el español. Cristiano, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse al servicio de su club, el Al Nassr saudí. El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.

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Cabe recordar que Portugal se encuadra en el grupo K de la Copa del Mundo junto a la Selección Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia.

Nómina completa de Portugal para los partidos de fecha FIFA de marzo

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sa (Wolverhampto/ENG), Rui Silva (Sporting de Portugal)

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Defensas: Matheus Nunes (Manchester City/ENG), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Joao Cancelo (FC Barcelona/ESP), Nuno Mendes (Paris SG/FRA), Gonçalo Inacio (Sporting de Portugal), Renato Veiga (Villarreal/ESP), Antonio Silva (Benfica), Tomas Araujo (Benfica)

Centrocampistas: Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Samu Costa (Mallorca/ESP), Mateus Fernandes (West Ham/ENG), Joao Neves (Paris Saint-Germain/FRA), Vitinha (Paris Saint-Germain/FRA), Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Rodrigo Mora (Oporto)

Atacantes: Ricardo Horta (Braga), Pedro Gonçalves (Sporting de Portugal), Joao Felix (Al Nassr/KSA), Francisco Trincao (Sporting de Portugal), Francisco Conceiçao (Juventus Turin/ITA), Rafael Leao (AC Milan/ITA), Pedro Neto (Chelsea/ENG), Gonçalo Guedes (Real Sociedad/ESP), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain/FRA)

Roberto Martínez y Cristiano Ronaldo AFP