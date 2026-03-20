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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuánto vale la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Cuánto vale la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Esta nueva indumentaria de la Selección Colombia para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá evidencia una propuesta entre lo fresco y lo contemporáneo, resaltando la cultura futbolera.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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La Selección Colombia en uno de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
La Selección Colombia en uno de los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.
AFP

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