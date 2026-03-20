La Selección Colombia presentó de manera oficial la nueva camiseta, en condición de visitante, que usará durante su participación en el Mundial 2026. Esta indumentaria de la 'tricolor' para la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá evidencia una propuesta entre lo fresco y lo contemporáneo, resaltando una identidad natural y cultura futbolera.

En la prenda, la marca patrocinadora acentúo el color azul y subrayó como lema "desde nuestro mares emerge la nueva camiseta de la sele". La tonalidad de azules es por la conexión del mar Caribe y el océano Pacífico. Es todo un homenaje a la biodiversidad de nuestro país.

Camiseta de la Selección Colombia de visitante para el Mundial 2026. Adidas

Detalles únicos de la nueva 'pinta' de la 'tricolor' para el Mundial 2026

"El cuerpo de la camiseta presenta una base en azul profundo, sobre la cual se despliega un patrón gráfico en diferentes tonalidades de azul y turquesa que evoca el movimiento del agua y las texturas naturales del mar. Este recurso visual genera un efecto de ondas y formas orgánicas repetitivas que aportan profundidad, dinamismo e identidad al diseño", se leyó en una parte del comunicado emitido por la 'sponsor' de la 'amarilla'.



Pero sin duda el gran contraste en esta casaca lo aportan los detalles en tono verde en el cuello en forma de 'V' y en las franjas sobre los hombros y en los bordes de las mangas.



¿Cuánto vale la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

Jefferson Lerma posando con la nueva camiseta de la Selección Colombia de visitante para el Mundial 2026. Adidas

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Así las cosas, esta nueva prenda de la 'tricolor' para la Copa del Mundo de este año en curso estará disponible para la venta desde este viernes 20 de marzo en todas las tiendas de la marca patrocinadora en el país, al igual que en la página web. Hay que precisar que el precio de la camiseta varía de acuerdo a las características, ya sea versión aficionado o la de jugador.

Partiendo de ahí, la camiseta de visitante de la Selección Colombia versión jugador tiene un valor de $599.950, mientras que la de versión aficionado el monto a pagar es de $379.950. Además, el precio para la casaca de visitante, pero estilo manga larga y para los hinchas, el importe es de $429.950.