Jhon Jáder Durán, de los delanteros más prometedores, a estar cerca de quedarse sin Mundial

El colombiano Jhon Jáder Durán pasó de ser uno de los delanteros más prometedores del fútbol, a estar cerca de quedarse sin jugar su primer Mundial en Norteamérica 2026 por su temperamento irascible que le ha hecho fama de "villano".

Peleas y fichajes por clubes menores tras deslumbrar en la élite con el Aston Villa marcan la naciente pero tormentosa carrera del "enfant terrible" de la selección colombiana.

El artillero, de 22 años, fue nuevamente marginado de la convocatoria de la Selección Colombia anunciada el jueves por el seleccionador Néstor Lorenzo para enfrentar a Croacia y Francia en la previa del Mundial.

Jhon Jáder Durán en uno de las convocatorias con la Selección Colombia. AFP

A tres meses del debut mundialista de la Selección Colombia contra Uzbekistán el 17 de junio, para el jugador del Zenit ya es habitual quedarse fuera.



No va con la selección desde mediados del año pasado, cuando se marchó anticipadamente de una concentración por una supuesta lesión, mientras saltaban rumores en la prensa sobre un enfrentamiento a golpes con su entrenador y sus compañeros.

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Pese a que los involucrados niegan la pelea en el camerino del estadio Metropolitano en Barranquilla, el delantero no volvió a ser llamado.

A su mal momento con la selección se suma un declive en los tres clubes en los que ha jugado en menos de un año y medio, donde ha hecho más ruido fuera que dentro de las canchas.

- "Villano" -

Los problemas de Durán en la selección iniciaron en un partido frente a Perú por la Eliminatoria al Mundial en junio de 2025, en el que fue reemplazado en el entretiempo.

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Según la prensa, Durán se peleó con sus compañeros al final del encuentro y abandonó al equipo.

Al notar que las cámaras de televisión lo esperaban afuera del hotel, se agarró la espalda en un intento por demostrar una supuesta dolencia.

La leyenda colombiana, Carlos 'el Pibe' Valderrama aseguró la semana pasada que en realidad el atacante se "peleó con el grupo".

"Se sacó solo" del Mundial, sostuvo el referente de la selección en una entrevista con 'ESPN'.

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Sin mencionarlo, Durán criticó a Valderrama por "hablar sin saber".

Su compañero Luis Díaz sumó un guiño a la controversia: al ser cuestionado en un video de su club, el Bayern Múnich, sobre quién sería el "villano" de la película de su vida, el extremo respondió con una sonrisa: "Jhon Jáder Durán, de Colombia".

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El seleccionador Lorenzo empezó a preferir a Luis Javier Suárez del Sporting de Portugal y a otros atacantes que tienen su cupo casi asegurado para el Mundial.



- De club en club -

Proveniente de una conflictiva región de Colombia dedicada a la minería de oro, Durán irrumpió en Aston Villa, adonde llegó en 2023, con golazos ante los grandes de Europa.

Aunque era suplente, marcó 12 goles en su última media temporada en el club, uno cada 87 minutos.

Pese a su rendimiento, el entrenador español Unai Emery cuestionó su compromiso con el equipo.

Jhon Durán con el Aston Villa X @AstonVilla

En busca de minutos, se fue en enero de 2025 al Al Nassr de Arabia Saudita para ser compañero de Cristiano Ronaldo. El pase costó unos 77 millones de euros, la transferencia más costosa de un colombiano en la historia.

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Su paso fue corto. Seis meses después había sido expulsado en cuatro oportunidades y se marchó al Fenerbahçe de Turquía.

Tampoco se asentó en Estambul, ni siquiera bajo la dirección del luso José Mourinho.

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El presidente del club, Sadettin Saran, declaró recientemente que Durán tuvo problemas "desde el primer día" e interpuso "sus intereses personales a los del equipo".

Jhon Durán lamenta con el Fenerbahce - Foto: Getty Images

Fenerbahçe dio por terminado el préstamo y el colombiano recaló en febrero de 2026 en el Zenit de Rusia, una liga vetada de las competiciones de UEFA por la invasión a Ucrania.

En los tres equipos ha marcado 19 goles y no se afianzó como titular.