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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Jáder Durán, de los delanteros más prometedores, a estar cerca de quedarse sin Mundial

Jhon Jáder Durán, de los delanteros más prometedores, a estar cerca de quedarse sin Mundial

El atacante no fue nuevamente citado en la Selección Colombia para los duelos preparatorios contra Croacia y Francia. Jhon Jáder Durán ha jugado en tres clubes en menos de un año y medio.

Por: AFP
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Jhon Jáder Durán actualmente milta en el Zenit de Rusia.
Jhon Jáder Durán actualmente milta en el Zenit de Rusia.
Getty

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