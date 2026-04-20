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Gol Caracol  / Alerta en Selección España por lesión de una de sus figuras, a semanas del inicio del Mundial 2026

Alerta en Selección España por lesión de una de sus figuras, a semanas del inicio del Mundial 2026

Con el paso de los partidos en las principales ligas de Europa, los jugadores comienzan a sentir el rigor de la competencia y en las últimas horas salió una noticia de interés para España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Selección España
Selección España - Foto:
AFP

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