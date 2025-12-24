¿Quién es Luca Zidane, hijo francés de Zinedine Zidane que juega en la Copa Africana?

Zinedine Zidane, campeón del mundo con la Selección Francia y una de las leyendas más grandes del fútbol mundial, se hizo presente en la Copa Africana de Naciones para ver a su hijo en la primera fecha del certamen.

El popular ‘Zizou’ viajó a suelo marroquí para acompañar a Luca Zidane, que a pesar de haber nacido en suelo francés y jugar en España, defiende los colores de una de las escuadras africanas que estará presente en el Mundial 2026.



¿Quién es elijo de Zinedine Zidane que juega en la Copa Africana?

El exjugador y actual entrenador buscó la mejor ubicación para observar a su heredero defendiendo el arco de la Selección Argelia en el triunfo 3-0 sobre Sudán en la apertura del grupo E.

Luca Zidane, de 27 años de edad, nació en Marsella, Francia; es arquero del Granada, club de la segunda división española; y tiene nacionalidad argelina debido a los orígenes de su familia.

En consecuencia, defiende los colores del combinado del norte de África, con el que espera disputar la Copa del Mundo de 2026, certamen en el que Argelia hace parte del cuadrangular J con Argentina, Austria y Jordania.



Lo positivo fue que el guardameta sacó su valla en cero, lo que le garantizaría su continuidad en la portería para las jornadas posteriores: el domingo 28 y miércoles 31 de diciembre, contra Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, respectivamente.

Con esta victoria, Argelia se encamina para ser uno de los clasificados a octavos de final, instancia a la que accederán los 2 primeros de cada uno de los 6 grupos y los 4 mejores terceros.

Particularmente, varias de las figuras argelinas son nacidas en Francia, donde hay amplia colonia de migrantes procedentes de ese país.