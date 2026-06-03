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Gol Caracol  / RD del Congo alista partido contra Selección Colombia; empató 0-0 con Dinamarca, en duelo de fogueo

RD del Congo alista partido contra Selección Colombia; empató 0-0 con Dinamarca, en duelo de fogueo

El combinado africano de RD del Congo disputó un encuentro preparatorio este miércoles, en Europa, en el que igualaron sin goles, a pocos días de su participación en la Copa del Mundo de la FIFA.

Por: AFP
Actualizado: 3 de jun, 2026
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RD del Congo
RD del Congo, rival de Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto:
AFP

La República Democrática del Congo consiguió un meritorio empate 0-0 ante una Dinamarca sin pólvora este miércoles en Lieja (Bélgica), en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, que se inicia la semana próxima.

Selección Colombia vs RD del Congo Mundial 2026
Gol Caracol

Noticia para hinchas de Selección Colombia, por virus de ébola; en México dan parte de tranquilidad

Impulsados por 23.000 hinchas, muchos de ellos de la diáspora congoleña residente en Bélgica y los países limítrofes, los jugadores africanos dieron una buena imagen en defensa y no tanto en ataque.

La República Democrática del Congo, que en el Mundial jugará en el Grupo K ante Portugal, Colombia y Uzbekistán, se ha venido preparando en las instalaciones del equipo belga Standard de Lieja, como medida ante la epidemia de ébola que vive su país.

Los Leopardos volarán el viernes a España, donde esperan jugar un segundo y último amistoso. Iban a jugar inicialmente ante Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción (Andalucía, sur), pero el partido fue suspendido por la alcaldía de esta localidad por "prudencia" ante la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.

Se siguen estudiando alternativas para la posible disputa de ese amistoso.

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Dinamarca no logró clasificar al Mundial 2026, al caer en marzo en el repechaje europeo con República Checa.

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