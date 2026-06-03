RD del Congo alista partido contra Selección Colombia; empató 0-0 con Dinamarca, en duelo de fogueo

La República Democrática del Congo consiguió un meritorio empate 0-0 ante una Dinamarca sin pólvora este miércoles en Lieja (Bélgica), en un amistoso de preparación para el Mundial 2026, que se inicia la semana próxima.

Impulsados por 23.000 hinchas, muchos de ellos de la diáspora congoleña residente en Bélgica y los países limítrofes, los jugadores africanos dieron una buena imagen en defensa y no tanto en ataque.

La República Democrática del Congo, que en el Mundial jugará en el Grupo K ante Portugal, Colombia y Uzbekistán, se ha venido preparando en las instalaciones del equipo belga Standard de Lieja, como medida ante la epidemia de ébola que vive su país.

🏁 FIN DU MATCH | RDC 🇨🇩 0️⃣-0️⃣ 🇩🇰 DANEMARK



Les Léopards et les Danois se quittent sur un score nul et vierge au terme d'une rencontre intense et engagée au Stade Maurice Dufrasne de Liège.



🐆 Solides défensivement, appliqués dans le jeu et entreprenants offensivement, les… pic.twitter.com/RYvWBBIE2k — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) June 3, 2026

Los Leopardos volarán el viernes a España, donde esperan jugar un segundo y último amistoso. Iban a jugar inicialmente ante Chile el 9 de junio en La Línea de la Concepción (Andalucía, sur), pero el partido fue suspendido por la alcaldía de esta localidad por "prudencia" ante la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo.



Se siguen estudiando alternativas para la posible disputa de ese amistoso.

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Dinamarca no logró clasificar al Mundial 2026, al caer en marzo en el repechaje europeo con República Checa.