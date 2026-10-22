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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuántos partidos se perdería Luis Díaz con Bayern Múnich, tras lesión en Champions League

Cuántos partidos se perdería Luis Díaz con Bayern Múnich, tras lesión en Champions League

A tarvés de un contundente comunicado, el club alemán reveló la gravedad de la molestia física que sufrió el delantero colombiano, Luis Díaz, y será una baja sensible.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, dio una asistencia en la victoria de Bayern Múnich sobre Colonia por la Bundesliga
Getty Images

Luis Díaz recibió una noticia poco alentadora, tras el partido entre Bayern Múnich y Arsenal, por la UEFA Champions League. Luego de realizarle los respectivos exámenes médicos, el conjunto alemán confirmó que el atacante colombiano sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo.

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La lesión obligará al guajiro a permanecer alejado de las canchas, al menos durante los próximos días. De hecho, según informaron en 'Noticias Caracol', el tiempo de recuperación sería de, por lo menos, dos semanas, un periodo que le impediría disputar varios compromisos importantes con el equipo bávaro.

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Últimas noticias

Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y una noticia poco alentadora; Bayern Múnich confirmó la gravedad de su lesión

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League 2026/2027.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y su primer mensaje tras lesionarse con Bayern Múnich en la Champions; aclaró todo

¿Qué partidos se perdería Luis Díaz con Bayern Múnich?

De cumplirse ese pronóstico, el extremo de la Selección Colombia se perdería, inicialmente, cuatro partidos con el Bayern Múnich, correspondientes a tres competiciones diferentes.

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El primero sería contra Friburgo, el domingo 25 de octubre, por la Bundesliga. Posteriormente, el miércoles 28 del mismo mes, el equipo alemán enfrentará a Magdeburg, por la Copa de Alemania.

La lista continuaría con el compromiso frente a Borussia Dortmund, programado para el sábado 31 de octubre, por la liga alemana. Finalmente, el guajiro tampoco estaría disponible para el duelo contra Atlético de Madrid, el martes 3 de noviembre, por la Champions League.

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Por ahora, el Bayern no ha confirmado una fecha exacta para el regreso del colombiano. Por eso, su disponibilidad dependerá de la evolución de la lesión y de cómo avance su proceso de recuperación.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Arsenal, por Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Arsenal, por Champions League
Getty Images

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¿Luis Díaz estaría disponible para la Selección Colombia?

La situación también genera atención de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia. El combinado nacional tiene programados dos partidos preparatorios frente a Chile, los días 13 y 17 de noviembre.

Si se mantiene el tiempo de recuperación de al menos dos semanas, Luis Díaz tendría margen para trabajar en su regreso antes de esos encuentros. Sin embargo, su presencia dependerá de su evolución física y de que pueda volver a competir sin inconvenientes.

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Por lo pronto, el Bayern Múnich deberá afrontar sus próximos desafíos sin una de sus principales figuras ofensivas, mientras 'Lucho' trabaja para superar esta molestia muscular y regresar a las canchas.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Arsenal, por Champions League
Gol Caracol

Además de Luis Díaz, otra figura se lesionó en Bayern Múnich vs Arsenal; "no tiene buena pinta"

Luis Díaz, delantero colombiano de Bayern Múnich, en un partido de la Champions League
Gol Caracol

Luis Díaz, notificado sobre un cambio de alto impacto en Bayern Múnich; ya es oficial

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Arsenal por la Champions League 2026/2027.
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Luis Díaz y su primer mensaje tras lesionarse con Bayern Múnich en la Champions; aclaró todo

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