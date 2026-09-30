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Gol Caracol  / A Lionel Messi le surgió un "inconveniente" para su despedida con la Selección Argentina

A Lionel Messi le surgió un "inconveniente" para su despedida con la Selección Argentina

A pocos días para que Lionel Messi juegue su último partido con 'la albiceleste', de manera oficial, se conoció un comunicado que nadie se esperaba.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Lionel Messi tendrá su partido de despedida de la Selección Argentina contra Benín
Lionel Messi tendrá su partido de despedida de la Selección Argentina contra Benín
AFP

Roma anunció que los internacionales argentinos, Paulo Dybala y Nahuel Molina, jugadores del conjunto italiano, “no participarán” en el partido entre la selección albiceleste y Benín del próximo 6 de octubre en Buenos Aires, que será la despedida de Lionel Messi del equipo nacional de su país.

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“La elección del club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”, explicó la entidad italiana en un comunicado entre los motivos para no autorizar su participación en ese encuentro.

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El Roma “reconoce el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022” y “desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial”.

Lionel Messi
Lionel Messi se despide de la selección de Argentina
AFP

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Messi se despedirá el próximo 6 de octubre de la selección argentina con el citado amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

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