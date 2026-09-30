Barcelona reveló un fichaje fallido; "lo quería a cualquier precio, pero no estaba en venta"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó en una entrevista con el 'Corriere dello Sport' italiano que quiso el fichaje del argentino, Lautaro Martínez, "a cualquier precio" y que no querían dejarlo escapar porque es "un jugador increíble", si bien el Inter de Milán respondió que no estaba en venta.

"Todo es verdad, quería a Lautaro a cualquier precio. Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar. Así que llamé al presidente (Giuseppe 'Beppe') Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta", aseveró Laporta al rotativo deportivo con sede en Roma, en unas palabras publicadas este miércoles.

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"En cualquier caso no habría sido el jugador quien decidiera si marcharse o no, porque el Inter quería conservarlo. Así que, por respeto a Beppe, a quien aprecio mucho, nos detuvimos", agregó.

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El dirigente barcelonista, que confirmó así los rumores del pasado mercado estival que situaron al jugador argentino, capitán del conjunto 'neroazzurro', en la órbita del Barcelona, destacó la dificultad de la operación debido a que el Inter blindó al jugador más importante de su plantilla.



Barcelona visita al Levante en una nueva jornada de la Liga de España. Foto: AFP

El Barcelona fue detrás del atacante durante los últimos años, aunque el Inter siempre se mostró tajante respecto a mantener a su delantero, quien en alguna ocasión también llegó a trasladar al equipo italiano su atracción por el Barça.

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Aunque Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, declaró a comienzos de septiembre que, pese a que el interés del club catalán "es un honor", en su cabeza todo está claro y su vida está en Milán.

"He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor", dijo en declaraciones a Sky durante la 'Gran Galà del Calcio'.