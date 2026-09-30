Síguenos en:
Tendencias:
MANCHESTER CITY
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona reveló un fichaje fallido; "lo quería a cualquier precio, pero no estaba en venta"

Barcelona reveló un fichaje fallido; "lo quería a cualquier precio, pero no estaba en venta"

Contando detalles, dando a conocer el nombre y explicando por qué no se logró la contratación, Joan Laporta, presidente del Barcelona, 'rompió el silencio'.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
Comparta en:
Joan Laporta, presidente del Barcelona
Joan Laporta, presidente del Barcelona
Foto: AFP

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó en una entrevista con el 'Corriere dello Sport' italiano que quiso el fichaje del argentino, Lautaro Martínez, "a cualquier precio" y que no querían dejarlo escapar porque es "un jugador increíble", si bien el Inter de Milán respondió que no estaba en venta.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Todo es verdad, quería a Lautaro a cualquier precio. Es un futbolista increíble, no queríamos dejarlo escapar. Así que llamé al presidente (Giuseppe 'Beppe') Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta", aseveró Laporta al rotativo deportivo con sede en Roma, en unas palabras publicadas este miércoles.

Publicidad

Últimas noticias

Raúl Asencio fue multado por conducir en estado de embriaguez.
Gol Caracol

Real Madrid confirmó lo peor sobre una de sus figuras; "se someterá a intervención quirúrgica"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en medio de una rueda de prensa
Gol Caracol

"Real Madrid actuó muy mal; todo tiene un límite y nuestras relaciones son inexistentes"

"En cualquier caso no habría sido el jugador quien decidiera si marcharse o no, porque el Inter quería conservarlo. Así que, por respeto a Beppe, a quien aprecio mucho, nos detuvimos", agregó.

Publicidad

El dirigente barcelonista, que confirmó así los rumores del pasado mercado estival que situaron al jugador argentino, capitán del conjunto 'neroazzurro', en la órbita del Barcelona, destacó la dificultad de la operación debido a que el Inter blindó al jugador más importante de su plantilla.

Barcelona visita al Levante en una nueva jornada de la Liga de España.
Barcelona visita al Levante en una nueva jornada de la Liga de España.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El Barcelona fue detrás del atacante durante los últimos años, aunque el Inter siempre se mostró tajante respecto a mantener a su delantero, quien en alguna ocasión también llegó a trasladar al equipo italiano su atracción por el Barça.

Publicidad

Aunque Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, declaró a comienzos de septiembre que, pese a que el interés del club catalán "es un honor", en su cabeza todo está claro y su vida está en Milán.

"He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor", dijo en declaraciones a Sky durante la 'Gran Galà del Calcio'.

Raphinha, figura de la Selección Brasil y Barcelona, se lesionó en partido preparatorio
Gol Caracol

Parte médico de Raphinha, tras su lesión; noticias poco alentadoras para Brasil y Barcelona

Raphinha, jugador de Brasil
Gol Caracol

Preocupación en Brasil y Barcelona; Raphinha prendió las alarmas en partido contra Australia

Jugadores del Fútbol Club Barcelona en La Liga de España
Gol Caracol

Barcelona recibió un 'baldado de agua fría'; se confirmó una inesperada salida

Publicidad

Relacionados

Lautaro Martínez

Barcelona FC

Liga de España

Inter de Milán

Liga italiana

Publicidad

Publicidad

Publicidad