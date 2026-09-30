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Gol Caracol  / ¿Quién será el nuevo capitán de la Selección Argentina, tras la renuncia de Lionel Messi?

¿Quién será el nuevo capitán de la Selección Argentina, tras la renuncia de Lionel Messi?

En rueda de prensa, el director técnico, Lionel Scaloni, fue consultado por este tema y no tuvo problema en decir quién llevará la cinta en la Selección Argentina.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Cristian 'Cuti' Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina, tras el retiro de Lionel Messi
Cristian 'Cuti' Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina, tras el retiro de Lionel Messi
AFP

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, anunció este martes que el central, Cristian 'Cuti' Romero tomará la banda de capitán de Lionel Messi durante el partido amistoso contra Bolivia, y que en el frente de ataque jugarán desde el pitido inicial Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

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"'Cuti' es un gran jugador, tiene que aceptar la responsabilidad y la puede llevar adelante. Tiene que demostrar lo que es llevar la cinta de capitán y tendrá que mejorar en muchísimas cosas", dijo Scaloni sobre el defensor de 28 años recientemente traspasado del Tottenham inglés al Atlético Madrid.

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Messi jugará el 6 de octubre su último partido con la selección argentina en partido amistoso contra la de Benín.

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Scaloni anticipó que las alternativas en el rol de capitán son el guardameta Emiliano 'Dibu' Martínez y el punta Lautaro Martínez.

En cuanto a la formación contra Bolivia, adelantó que Álvarez y 'el Toro' Martínez compartirán el frente de ataque. "Van a jugar juntos, al menos este partido. Es una linda prueba para ver qué tal nos va", comentó el entrenador.

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Otra de las definiciones que dejó sobre el equipo de este miércoles es que Franco Mastantuono y Nico Paz podrían jugar juntos, pero que la formación titular solo tendrá a uno de los dos.

Lionel Messi tendrá su partido de despedida de la Selección Argentina contra Benín
Lionel Messi tendrá su partido de despedida de la Selección Argentina contra Benín
AFP

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Preguntado por quién usará el número diez ante Bolivia y Burkina Faso (este sábado 3 en Buenos Aires), dijo que quedará vacante.

"Estos partidos no tenemos obligación de que alguien use la diez. Hasta que sea el partido de 'Leo' (el martes 6 de octubre) no se la daremos a nadie y después veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es", explicó Scaloni.

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Sobre cómo planea reemplazar al astro de 39 años en la cancha, Scaloni dijo que confía en la calidad grupal: "Por suerte en los partidos en que él no ha estado, el equipo ha respondido. Por suerte hay chicos jóvenes que pueden aportar y le encontramos la vuelta a jugar distinto. Para esto están estos partidos".

Aclaró que buscará mantener la idea de juego que distingue a la 'Scaloneta': "Nuestro fútbol pasa por la pelota, juntar gente que juegue bien, es nuestra marca de identidad".

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