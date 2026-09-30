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Gol Caracol  / "Real Madrid actuó muy mal; todo tiene un límite y nuestras relaciones son inexistentes"

"Real Madrid actuó muy mal; todo tiene un límite y nuestras relaciones son inexistentes"

Duras críticas y señalamientos contra Real Madrid, en medio de una polémica que se ha venido presentando en el fútbol español, en el último tiempo.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en medio de una rueda de prensa
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en medio de una rueda de prensa
AFP

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió que las relaciones con el Real Madrid "son inexistentes", ya que, en su opinión, el club blanco ha actuado de una manera que "no es aceptable" en el procedimiento del 'Caso Negreira'.

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"El Real Madrid compareció en el 'Caso Negreira' para intentar alargar un procedimiento que no prosperará, porque el Barça no ha hecho lo que dicen que ha hecho y será declarado absuelto", afirmó el máximo dirigente del club azulgrana en declaraciones al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

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En ese sentido, añadió que si el club azulgrana no ha sido declarado absuelto por el juez que investiga los pagos a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), es porque el club blanco y "otros actores" están "alargando" el procedimiento para "justificar un discurso que no se aguanta".

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"Todo tiene un límite y las relaciones con el Real Madrid son inexistentes", puntualizó Laporta.

Las declaraciones del presidente azulgrana llegan después de que este lunes se confirmara que el próximo 25 de noviembre el Barcelona y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se verán en los juzgados de Madrid en un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por un delito de calumnias contra el dirigente madridista.

Equipo de Real Madrid previo a un partido
Equipo de Real Madrid previo a un partido
Foto: AFP

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El club catalán presentó la demanda de conciliación el pasado junio, después de que el 12 de mayo Pérez, en sendas declaraciones, acusara al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'.

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"Lo que defendemos es la honorabilidad del Barça y lo que no podemos aceptar es según qué afirmaciones que son falsas. Y si ellos no dicen la verdad sobre determinadas situaciones, y lo que hacen es insultar o perjudicar el Barça, se verán con nosotros y plantaremos cara", aseveró Laporta.

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