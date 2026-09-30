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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina será testigo de un curioso hecho en España; no suecedía desde 2019

Yerry Mina será testigo de un curioso hecho en España; no suecedía desde 2019

Al no haber sido convocado a la Selección Colombia, el defensa central, Yerry Mina, está enfocado en el Cagliari y, casualmente, presenciará un llamativo suceso.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Yerry Mina, defensa central colombiano de Cagliari, en un partido de la Serie A de Italia
Yerry Mina, defensa central colombiano de Cagliari, en un partido de la Serie A de Italia
Getty Images

El Rayo recupera el Trofeo de Vallecas, que no se celebraba desde 2019, y lo hará en su estadio, frente al Cagliari italiano, el 3 de octubre, según informó el club franjirrojo.

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Este partido tiene una connotación especial puesto que será el primero del Rayo en lo que va de temporada tras ser levantada la suspensión que tenía para usar el recinto por parte del Gobierno regional de Madrid, propietario del estadio, que achacaba al club que "las condiciones de seguridad y salubridad no eran adecuadas".

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Una vez subsanadas esas deficiencias, aunque la Comunidad de Madrid insiste en una reforma integral del recinto, el Rayo puede volver a usar el Estadio de Vallecas y el primer partido para su regreso es este amistoso frente al Cagliari, de la Serie A italiana.

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Los abonados del Rayo Vallecano tendrán pase libre para presenciar el partido y para acceder al estadio deberán utilizar el abono correspondiente a la presente temporada.

El partido, que se disputará en pleno parón liguero por los partidos internacionales de selecciones, servirá a Beñat San José para mantener el ritmo competitivo de su plantilla antes de la vuelta a la competición.

Yerry Mina, festejando anotación con el Cagliari, en la Serie A de Italia.
Yerry Mina, festejando anotación con el Cagliari, en la Serie A de Italia.
Foto: X de Cagliari.

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El Rayo Vallecano, subcampeón de la pasada Liga Conferencia europea, ocupa la duodécima posición en La Liga EA Sports (Primera División del fútbol español), con 8 puntos, después de las siete fechas disputadas.

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De ellas, tres tuvo que jugarlas como anfitrión en el estadio de Butarque, en Leganés (Madrid) -donde es local el Leganés, de LaLiga Hypermotion (Segunda)- con el consiguiente enojo de su afición.

Yerry Mina, festejando anotación con el Cagliari, en la Serie A de Italia.
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