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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa se llevaron una sorpresa en el Real Betis

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa se llevaron una sorpresa en el Real Betis

En medio del buen presente que vive Real Betis, dando pelea en La Liga de España, de la mano de los colombianos, que son figuras, se confirmó una inesperada noticia.

Por: EFE
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para Real Betis contra La Coruña, en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó para Real Betis contra La Coruña, en La Liga de España
AFP

El centrocampista y uno de los capitanes del Betis, Aitor Ruibal, se ejercitó este miércoles de forma parcial con el grupo por primera vez desde que fue operado el pasado 15 de mayo del menisco externo.

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El Betis informó de este avance en la recuperación de Ruibal en la fase final de su puesta a punto para volver a jugar con normalidad después de haberlo hecho en los últimos tres años con molestias en la rodilla que le obligaron a pasar por el quirófano al final del pasado ejercicio.

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El equipo del chileno Manuel Pellegrini se ejercitó en la ciudad deportiva bética antes de jugar este jueves en La Cartuja un amistoso ante el Ceuta a beneficio de Cáritas de la ciudad autónoma y en apoyo de la población ceutí en medio de la crisis migratoria que sufre esa localidad española del norte de África, fronteriza con Marruecos.

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Siguen con sus respectivas selecciones Ez Abde (Marruecos), Troy Parrott (Irlanda), Álvaro Fidalgo (México), Facundo Bernal (Uruguay), Valentín Gómez (Argentina), Junior Firpo (República Dominicana); y Angel Ortiz, Manu González y Morante (España sub-21).

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, colombianos del Real Betis, en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, colombianos del Real Betis, en La Liga de España
Twitter del Real Betis

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Junto a ellos, no estará tampoco en el amistoso de La Cartuja el lateral zurdo, Fran García, a quien ha llamado el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en sustitución del futbolista del Atlético de Madrid, Alejandro Grimaldo, debido a las molestias que sufre en el muslo izquierdo, para los dos restantes encuentros de la Roja en la Liga de Naciones en esta ventana internacional.

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