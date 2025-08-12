Real Madrid ganó, gustó y goleó en su único juego de preparación que tuvo; 0-4 frente a WSG Tirol

El Real Madrid goleó este martes 0-4 al WSG Tirol en Innsbruck (Austria), en el único amistoso antes del estreno oficial dentro de una semana ante Osasuna, y lo hizo al ritmo de Arda Güler, brillante en la construcción y frenado en dos ocasiones por la madera, y con un doblete de un hambriento Mbappé y goles de Militao y Rodrygo, que se reivindicó en su compleja situación.

El objetivo en una pretemporada atípica, de apenas quince días, lo cumplió el Real Madrid de Xabi Alonso. Superior a un rival menor, por mucho que el rodaje fuese diferente al del WSG Tirol, ya en plena temporada con dos jornadas ligueras disputadas. Trasladó al terreno de juego el ideario del técnico español, condicionado por las bajas en la medular, con defensa de cuatro y tridente en el que sigue sin haber cabida para Rodrygo.

El dominio abrumador madridista desde el inicio lo trasladaron al marcador Militao y Mbappé que ya había avisado con un disparo con rosca tras poner en juego un saque de esquina en corto, ensayado en el laboratorio de Valdebebas.

Real Madrid en el juego frente a Tirol AFP

El calor, 32 grados, y la clara superioridad condicionaron el resto del primer acto. Brahim, habilidoso en el uno contra uno, participativo también retrasando metros su posición, acarició el poste con un disparo cruzado antes de que el Real Madrid levantase el pie. Ya había cumplido el objetivo, ser eficaz ante un equipo replegado. Pero Güler tenía ganas de más. En la reanudación buscó el gol con insistencia. Con una falta que repelió la cruceta y un zurdazo potente que no encontró puerta.

Desatado sintiendo la confianza ciega de su nuevo entrenador. Y el acierto lo puso Mbappé, con mucho hambre de gol, referencia ofensiva absoluta del Real Madrid. Su doblete llegó a los 59 minutos, a pase de Tchouaméni, superando con facilidad al portero rival en el mano a mano. Recorte en carrera de diestra y balón a la red con la zurda.

Llegaban los cambios en bloque de Xabi. Minutos para ganar ritmo para Carvajal, la prueba de Alaba de mediocentro, la presencia de la cantera y la aparición de Rodrygo.

El partido se cerró con Mbappé acariciando el triplete, Gonzalo rondando el gol, y la conexión de Kylian con Rodrygo, que definió con calidad ajustado al poste pese a estar escorado en un tanto que no celebró. Hasta que no se cierre el mercado será un tema inquietante para Xabi Alonso, que sacó buenas conclusiones del único amistoso antes del estreno liguero.