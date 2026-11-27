La Selección Colombia tuvo un partido apenas aceptable y perdió por la mínima diferencia frente a su similar de Serbia, en la tercera fecha del grupo L del Mundial y resignó sus opciones de acabar como líder de su zona, en el certamen organizado por la FIFA. Ahora se espera rival para los dieciseisavos de final.

En la parte inicial, el equipo dirigido por Fredy Hurtado tuvo que contener los ataques de los europeos, que se arrimaron con riesgo en algunas oportunidades. Sin embargo, cuando eso pasó el que apareció con buenas intervenciones fue el arquero Luigi Ortiz, que recibió la alternativa de ser inicialista en este tercer compromiso mundialista y a fe que respondió.

Publicidad

En la zona ofensiva, mientras tanto, los nuestros lo intentaron, trataron de abrir la cancha, de encontrar a hombres desequilibrantes como José Escorcia, pero no se tuvieron sino solamente algunas aproximaciones en el área de Serbia.

Publicidad

Con ese panorama, para la parte complementaria se ordenaron desde el banquillo de Colombia algunas sustituciones, una de ellas la del volante Samuel Martínez, quien ha venido siendo llevado progresivamente luego de que viniera en recuperación de una lesión. Y con la llegada del número '10' al campo, se presentaron mayores ideas y asociación en el juego ofensivo.



De esa forma, el encargado de llevar peligro y hacer levantar de sus sillas a los aficionados colombianos fue Matías Caicedo, quien en el área remató fuerte y vio cómo el arquero serbio le negó el grito de gol.

Sin embargo, cuando mejor jugaba Colombia se presentó una salida rápida de los de uniforme azul y blanco y tras un cruce de balón y una habilitación en el área, el que se movió bien para definir fue Nebojsa Grujic, quien le dio la apertura al tanteador en el escenario deportivo de la ciudad de Doha.

Publicidad

Posterior a ese tanto, los jóvenes pupilos del profesor Hurtado intentaron de nuevo ir al frente y buscar la paridad, aunque Serbia se cerró bien en defensa y sus jugadores lucieron concentrados.

El seleccionado colombiano cerró su fase de grupos con dos victorias, una sobre Japón y la otra contra Honduras, mientras que hace hace pocos minutos se cayó en el duelo frente a los serbios.

Publicidad

Luis Maturana, atacante de Colombia Sub-17 FCF