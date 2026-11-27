Nebojša Grujić fue el encargado de poner a celebrar a Serbia que este viernes enfrentó a la Selección Colombia en el Mundial Sub-17, en compromiso de la tercera jornada del grupo L.

En una transición rápida, el elenco europeo aprovechó una desatención de los 'cafeteros' en la parte de atrás, centrando la pelota desde el costado izquierdo, para que Grujić apareciera en el centro para definir el 0-1, al minuto 72, en la cancha del Aspire Zone.

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Vea el gol de Nebojša Grujić en Colombia vs. Serbia por el Mundial Sub-17: