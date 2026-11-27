Matías Caicedo fue uno de los 'revulsivos' en el ataque de la Selección Colombia que este viernes enfrentó a Serbia en el Mundial Sub-17, certamen que en este 2026 se disputa en Qatar.

El número '7' mostró su buena pegada en el encuentro de la tercera jornada del grupo L. Luego de una asociación con Samuel Martínez, Caicedo recibió la pelota de espalda dentro del área, se giró y luego sacó un remate cruzada, que pasó cerca a la portería del cuadro europeo.

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Vea acá la jugada de Matías Caicedo: