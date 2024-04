Real Madrid vs. Barcelona: así se refirieron los protagonistas al gol polémico anulado

Una vez finalizó el clásico de España, este domingo, el alemán Marc-Andre Ter Stegen, aruqero del FC Barcelona, criticó duramente la ausencia de tecnología de gol en la Liga ya que, en su opinión, otras ligas “lo tienen” y es “una vergüenza” que “no haya dinero para lo importante” en un “mundo que mueve mucho dinero”.

“Faltan palabras para las cosas de la tecnología. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza”, dijo en zona mixta.

Además, el portero del Barcelona lamentó la derrota de su equipo, con el gol de Bellingham en el minuto 91 para el 3-2 que les deja a 11 puntos de distancia del Real Madrid con solo 18 por disputar.

“Teníamos todo a favor y no pudimos llevarnos los tres puntos”, señaló.

Y es que, el mismo Xavi Hernández también replicó las quejas en rueda de prensa, mismas que Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no compartió en la acción de Lamine Yamal, que evidenció la falta de tecnología de gol en el fútbol español. El estratega italiano que no fue gol porque no se ve "una imagen clara" que lo demuestre.

"No quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión, prefiero evaluar un partido igualado, competido, de lucha, con buenos momentos del Barcelona y nuestros", valoró en rueda de prensa.

"Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que demuestra que ha entrado y el penalti es claro sobre Lucas Vázquez. Yo me quedo con el partido que ha sido bueno por nuestra parte y del Barcelona, que ha mostrado muchas cualidades en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel", añadió.