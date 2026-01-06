Real Madrid y la estadística, poco favorable, que ya es 'dolor de cabeza' para la Supercopa

El Real Madrid encara la pelea por el primer título de 2026, la Supercopa de España, sin su gran referente goleador en la semifinal ante el Atlético de Madrid, por un esguince de rodilla que deja fuera a Kylian Mbappé, que ya fue baja en un derbi madrileño que acabó en empate y cuyas ausencias, once en 94 encuentros, solventó el equipo blanco con una sola derrota y un 63,6% de triunfos.

Pese al liderazgo que ejerce Mbappé en el terreno de juego, autor este curso de 29 goles en los 24 partidos que ha participado, el balance del Real Madrid sin el astro francés es positivo hasta la disputa de la Supercopa de España. De los once partidos que encaró en los 16 meses desde su aterrizaje, venció en siete, empató en tres y apenas salió derrotado en uno. Fue en la presente campaña ante el Manchester City en la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

El Atlético de Madrid será el primer rival ante el que Mbappé se perderá dos partidos como jugador del Real Madrid. Ya se ausentó del primer derbi que pudo disputar de blanco. Fue en septiembre de 2024 en el Metropolitano y el Real Madrid, con Carlo Ancelotti al mando y una delantera con los brasileños Rodrygo y Vinícius, empató a uno en feudo rojiblanco en la octava jornada liguera.

Kylian Mbappé podría superar récord de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid Foto: AFP

No fue hasta diciembre cuando, con el Real Madrid pensando en la final de la Copa Intercontinental, con Mbappé reservado por sus molestias físicas y Vinícius en el banquillo, los de Ancelotti encararon otro encuentro sin el francés. De nuevo en LaLiga. De nuevo un empate, a tres en casa del Rayo Vallecano en la jornada 17 con un once en el que Brahim y Rodrygo fueron los hombres de ataque.



La solución ofensiva por la que ha apostado siempre Xabi Alonso cada vez que no ha podido contar con Kylian, el canterano Gonzalo García, apareció con 'Carletto' en Copa del Rey en la tercera ausencia del curso pasado del francés. Fue en Butarque, para dar el pase ante el Leganés en cuartos de final con un tanto postrero en el minuto 93 que evitó la prórroga. Brahim, Rodrygo y Endrick habían formado el tridente de inicio.

Publicidad

Era el primer triunfo madridista sin Kylian. Desde entonces lo repitió ante la Real Sociedad en Copa del Rey (0-1), frente al Athletic Club (1-0) y Getafe (1-0) en LaLiga, y ya con el relevo en el banquillo en el Mundial de Clubes, cuando una gastroenteritis dejó fuera de combate a Mbappé, con Xabi Alonso dando plena confianza a Gonzalo como 9.

Hasta tres partidos se perdió Mbappé del torneo antes de reaparecer mermado y con varios kilos menos el día de la eliminación ante el PSG. Antes, sin su presencia, el Real Madrid inició el Mundial empatando con Al Hilal (1-1) y venciendo a Pachuca (3-1) y Salzburgo (3-0).

Publicidad

Hasta 23 goles marcó el Real Madrid sin su gran goleador, una media de 2.09 por encuentro, y encajó 11, uno por choque. Su única derrota se produjo este curso, en el momento más bajo de Xabi Alonso en el banquillo, inferior al Manchester City en el Bernabéu (1-2). Fue una de las cuatro titularidades del curso de Gonzalo, compartiendo ataque con 'Vini' y Rodrygo, pero sustituido a los 58 minutos por Arda Güler.

El momento de Gonzalo y la opción de repetir once

Será la primera Supercopa de España de Gonzalo. En su mejor momento en el primer equipo tras ganarse un hueco por su rendimiento en el Mundial de Clubes, que cerró como máximo goleador. La primera vez en la temporada que repetirá titularidad. Ganada a pulso con un triplete en el Santiago Bernabéu ante el Betis (5-1), para dar al Real Madrid su triunfo más holgado sin Mbappé.

Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, y Xabi Alonso, entrenador del conjunto 'merengue' AFP

Kylian fue importante ante el Atlético de Madrid cuando pudo jugar. Tras perderse la primera oportunidad, en los cuatro derbis que disputó marcó en dos de LaLiga en los que no pudo celebrar el triunfo. Un empate en el Bernabéu y la derrota más dolorosa de Xabi Alonso en el banquillo madrisista, un 5-2, en el que de poco sirvió el que era tanto del empate del francés antes de un desplome global para acabar siendo goleado en el último precedente antes de la Supercopa de España.

Publicidad

El esguince de rodilla que sufrió el 30 de diciembre en el entrenamiento a puertas abiertas Mbappé, le aleja en un momento importante que marca el rumbo de la temporada. La posibilidad de salir reforzado el equipo y Xabi con el primer título, o debilitado si cae en otro duelo grande.

Sin arrepentirse de no haber dado descanso a su estrella ante el modesto Talavera en Copa del Rey o frente al Sevilla, cuando ya existían molestias en la rodilla izquierda pero un récord, igualar el número de tantos en un año natural de Cristiano Ronaldo como mejor registro goleador de un futbolista en la historia del Real Madrid, impulsó a Mbappé a querer jugarlo todo.

Publicidad

Los partidos del Real Madrid sin Mbappé son:

29/09/24 Atlético de Madrid 1 - Real Madrid 1 LaLiga

14/12/24 Rayo Vallecano 3 - Real Madrid 3 LaLiga

05/02/25 Leganés 2 - Real Madrid 3 Copa del Rey

Publicidad

26/02/25 Real Sociedad 0 - Real Madrid 1 Copa del Rey

20/04/25 Real Madrid 1 -Athletic Club 0 LaLiga

Publicidad

23/04/25 Getafe 0 - Real Madrid 1 LaLiga

18/06/25 Real Madrid 1 - Al Hilal 1 Mundial de Clubes

22/06/25 Real Madrid 3 - Pachuca 1 Mundial de Clubes

27/06/25 Salzburgo 0 - Real Madrid 3 Mundial de Clubes

Publicidad

10/12/25 Real Madrid 1 - Manchester City 2 Champions League

04/01/26 Real Madrid 5 - Betis 1 LaLiga.