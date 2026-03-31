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Gol Caracol  / República Checa dirá presente en el Mundial 2026: venció 3-1 a Dinamarca en penaltis

República Checa dirá presente en el Mundial 2026: venció 3-1 a Dinamarca en penaltis

En un partidazo, con goles y muchas emociones, digno de un repechaje europeo al Mundial 2026, el equipo checo prendió la fiesta en el Generali Arena, en Praga.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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República Checa venció a Dinamarca, en penaltis, y clasificó al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
República Checa venció a Dinamarca, en penaltis, y clasificó al Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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