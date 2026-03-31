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Gol Caracol  / Italia, eliminada del Mundial 2026; Bosnia y Herzegovina ganó 4-1 en los penaltis

Italia, eliminada del Mundial 2026; Bosnia y Herzegovina ganó 4-1 en los penaltis

En el estadio Bilino Polje, Bosnia y Herzegovina se clasificó y dejó a Italia por fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Bosnia vs. Italia.
Bosnia vs. Italia.
afp.

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