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Gol Caracol  / Rivales de América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

Rivales de América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

En la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de 'la otra mitad de la gloria' y América de Cali ya conoció los tres equipos a los que se enfrentará.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Adrián Ramos, capitán y delantero de América de Cali, jugará la Copa Sudamericana 2026
Adrián Ramos, capitán y delantero de América de Cali, jugará la Copa Sudamericana 2026
Twitter de América de Cali 2026

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