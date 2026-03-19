Rivales de América de Cali en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026

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América de Cali hizo la tarea, eliminó a Atlético Bucaramanga en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y eso le permitió avanzar a fase de grupos. Había expectativa por los rivales a los que se enfrentaría, pero este jueves 19 de marzo se definió todo. En la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo y conocieron su suerte.
Teniendo en cuenta que estaban en el bombo 1, los 'escarlatas' fueron los primeros en salir, quedando en el grupo A. Allí, medirá fuerzas con Tigre, de Argentina, Macará, de Ecuador, y Alianza Atlético, de Perú. Recordemos que solo el primero de cada zona avanza de manera directa a octavos de final, mientras que el segundo va a repechaje contra alguno de los terceros de la Copa Libertadores.
Grupo A
América de Cali (COL)
Tigre (ARG)
Macará (ECU)
Alianza Atlético (PER)
Grupo B
Atlético Mineiro (BRA)
Cienciano (PER)
Academia Puerto Cabello (VEN)
Juventud de Las Piedras (URU)
Grupo C
Sao Paulo (BRA)
Millonarios (COL)
Boston River (URU)
O'Higgins (CHI)
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Grupo D
Santos (BRA)
San Lorenzo (ARG)
Deportivo Cuenca (ECU)
Recoleta (PAR)
Grupo E
Racing Club (ARG)
Caracas FC (VEN)
Independiente Petrolero (BOL)
Botafogo (BRA)
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Grupo F
Gremio (BRA)
Palestino (CHI)
Montevideo City Torque (URU)
Deportivo Riestra (ARG)
Grupo G
Olimpia (PAR)
Vasco da Gama (BRA)
Audax Italiano (CHI)
Barracas Central (ARG)
Grupo H
River Plate (ARG)
Red Bull Bragantino (BRA)
Blooming (BOL)
Carabobo (VEN)
Fecha 1: 7-9 de abril.
Fecha 2: 14-16 de abril.
Fecha 3: 28-30 de abril.
Fecha 4: 5-7 de mayo.
Fecha 5: 19-21 de mayo.
Fecha 6: 26-28 de mayo.
Octavos de final: 11-20 de agosto.
Cuartos de final: 8-17 de septiembre.
Semifinales: 14-22 de octubre.
Final: 21 de noviembre.
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