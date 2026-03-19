Rivales de Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana 2026; a Brasil, Uruguay y Chile

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definida su fase de grupos para el presente año, con Millonarios y América de Cali como los equipos que representarán a Colombia en este certamen internacional de la Conmebol.

El equipo 'embajador' se tendrá que medir a Sao Paulo, Boston River y O'Higgins. Según la Conmebol, los partidos comenzarán la primera semana de abril y se terminará esta ronda a finales de mayo, aunque se espera que en las próximas horas salga el calendario completo para saber cuándo jugará de visitante y de local.

Cabe recordar que la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla.

Millonarios logró clasificar a la fase de grupos de este certamen internacional, tras vencer en la ronda previa a uno de sus máximos rivales, Atlético Nacional, a quien derrotó 1-3 en el Atanasio Girardot, con un doblete de Rodrigo Contreras y uno de Leonastro Castro.



La más reciente participación de Millonarios en este torneo internacional de la Conmebol fue en el año 2023, donde compartió con Defensa y Justicia (Argentina), América Mineiro (Brasil), y Peñarol (Uruguay). En aquella oportunidad quedó tercero, con 10 puntos, a cinco del líder y con las mismas unidades del segundo, pero quedando eliminado por diferencia de gol.



Rivales de Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana 2026:

GRUPO C

Sao Paulo (Brasil)

Millonarios (Colombia)

Boston River (Uruguay)

O Higgins (Chile)

La formación titular de Millonarios frente a Nacional en juego de la Copa Sudamericana. Colprensa

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Eso sí, las miradas en este grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana se van con el Sao Paulo, de Brasil, ya que será el rival de más peso e historia que tendrá que enfrentar el cuadro 'embajador', en especial porque tendrá que jugar en el legendario estadio Morumbí.

A falta de confirmación, Millonarios comenzaría en Rancagua (Chile), luego tendría dos encuentros de local frente a Boston River y Sao Paulo, después dos de visitante en Uruguay y Brasil, mientras que cerraría en El Campín, contra O’Higgins.

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Hay que tener en cuenta que también tendrá unos viajes largos hacia Uruguay para medirse a Boston River, y también contra O'Higgins, en Chile, elenco que hace algunos días enfrentó a otro cuadro colombiano, al Deportes Tolima, y los 'pijaos' lograron ganar y meterse a Copa Libertadores, dejando a los australes en Sudamericana.



Acá todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026:

GRUPO A

América de Cali (Colombia)

Tigre (Argentina)

Macará (Ecuador)

Alianza Atlético (Perú)

GRUPO B

Atlético Mineiro (Brasil)

Cienciano (Perú)

Puerto Cabello (Venezuela)

Juventud (Uruguay)

GRUPO C

Sao Paulo (Brasil)

Millonarios (Colombia)

Boston River (Uruguay)

O Higgins (Chile)

Rodrigo Contreras, delantero argentino, de 30 años, celebra un gol con Millonarios AFP

GRUPO D

Santos (Brasil)

San Lorenzo (Argentina)

Cuenca (Ecuador)

Recoleta (Paraguay)

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GRUPO E

Racing (Argentina)

Caracas (Venezuela)

Independiente (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

GRUPO F

Gremio (Brasil)

Palestino (Chile)

Montevideo City Torque (Uruguay)

Riestra (Argentina)

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GRUPO G

Olimpia (Paraguay)

Vasco da Gama (Brasil)

Audax Italiano (Chile)

Barracas Central (Argentina)

GRUPO H

River Plate (Argentina)

Bragantino (Brasil)

Blooming (Bolivia)

Carabobo (Venezuela)