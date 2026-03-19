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Gol Caracol  / Rivales de Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana 2026; a Brasil, Uruguay y Chile

Rivales de Millonarios en fase de grupos de Copa Sudamericana 2026; a Brasil, Uruguay y Chile

Este jueves 19 de marzo se realizó el sorteo de la Copa Sudamericana 2026, y Millonarios conoció a los equipos contra los que se medirá en la búsqueda de clasificar a la siguiente ronda.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional.
Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional.
Millonarios.

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