¿Cuáles serán los grandes partidos de Champions League, con Bayern Múnich y Luis Díaz expectantes?

Cuarenta y una Copas de Europa, cinco finales perdidas entre dos gigantes que todavía persiguen su primera corona y una colección de heridas que atraviesa más de medio siglo de fútbol. La fase liga de la Champions League recuperará viejas rivalidades y reunirá a antiguos compañeros, entrenadores frente a su pasado y clubes que todavía no han saldado cuentas abiertas en noches históricas.

Real Madrid- Inter, Barcelona-Manchester City, París Saint-Germain-Barcelona o Atlético de Madrid-Bayern Múnich aparecen entre los grandes partidos de un sorteo que también emparejó a Arsenal y Real Madrid, Liverpool y Atlético, Atlético y Manchester United, City y PSG, Inter y Liverpool, Bayern y Arsenal y Manchester United y Bayern.

Mourinho, entre su pasado y una deuda con el Real Madrid

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El Real Madrid recibirá al Inter y visitará al Arsenal en dos partidos cargados de memoria. José Mourinho se reencontrará con el club al que condujo al triplete de Liga, Copa y Liga de Campeones en 2010. Enfrente tendrá a Cristian Chivu, actual técnico interista y uno de los defensas de aquel equipo que conquistó Europa bajo sus órdenes.



El cruce también conecta con la final de 1964, cuando el Inter de Helenio Herrera derrotó 3-1 al Real Madrid de Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás en Viena. Aquel fue el último encuentro de la 'Saeta Rubia' con la camiseta blanca y cerró una época histórica del Real Madrid. El conjunto italiano suma tres Copas de Europa, doce menos que el rey de la competición, pero ya sabe lo que significa frenar al club blanco en un partido por el título.

Real Madrid le ganó al Espanyol en la Liga de España. Foto: AFP

Mourinho regresó al banquillo madridista con una deuda inmediata. El Real Madrid acumuló dos temporadas sin ganar la Liga, la Copa del Rey ni la Liga de Campeones y volvió a encomendarse al entrenador que levantó el trofeo con el Inter y el Oporto. La eliminatoria de 2010 también ofrecerá una imagen singular: Chivu, discípulo entonces, convertido ahora en rival de su antiguo maestro.

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El Arsenal plantea otra amenaza. El vigente campeón de la Premier y subcampeón de Europa todavía no ha levantado la Copa de Europa, pese a haber disputado las finales de 2006 y 2026, pero posee un registro insólito ante el Real Madrid: el equipo blanco nunca lo derrotó en cuatro enfrentamientos oficiales (un empate y tres derrotas)

Thierry Henry firmó en 2006 uno de los goles más recordados de la historia del Arsenal, tras atravesar la defensa madridista en el Santiago Bernabéu. Casi veinte años después, en los cuartos de final del curso 2024/25, el conjunto inglés volvió a eliminar al Real Madrid con un contundente 6-1 global. Ahora recibirá a un equipo con Mourinho y Kylian Mbappé, mientras trata de levantarse de la final que perdió por penaltis ante el PSG.

Rodri, Luis Enrique y Ferran miran al Barcelona

El Barcelona se cruzará con el Manchester City y el París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones. Dos partidos que también supondrán una sucesión de reencuentros. Rodri se medirá al City después de siete temporadas, casi 300 encuentros y catorce títulos con el conjunto inglés. El centrocampista, autor del gol que dio al club su única Liga de Campeones en 2023, cambió Manchester por Barcelona y se convirtió en uno de los grandes fichajes del nuevo proyecto 'azulgrana'.

Barcelona, Raphinha y Lamine Yamal celebran - Foto: AFP

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El City llegará por primera vez en una década sin Pep Guardiola en su banquillo. Enzo Maresca, antiguo ayudante del técnico español, asumió una herencia enorme después de que Guardiola cerrara su etapa con la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra, aunque sin conquistar la Premier ni la Champions en su última temporada. El equipo de Hansi Flick, campeón de las dos últimas Ligas, pondrá a prueba el inicio de esa nueva era.

Barcelona y City ya libraron varios duelos durante la pasada década. El conjunto 'azulgrana' eliminó dos años consecutivos al equipo inglés en los octavos de final y, ya con Guardiola en el banquillo 'citizen', firmó una goleada histórica (4-0) en el Camp Nou antes de caer 3-1 en Inglaterra.

Manchester City le ganó al Bournemouth en la Premier League. Foto: AFP

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Más emocional será el París Saint-Germain-Barcelona. Luis Enrique se enfrentará al club al que condujo al triplete de 2015 y con el que protagonizó la remontada más famosa de la historia moderna del torneo. El Barcelona perdió 4-0 en París en 2017 y respondió con un 6-1 en el Camp Nou que todavía persigue al conjunto francés.

Esta vez, Luis Enrique estará en el otro lado y dirigirá al único equipo que retuvo la Liga de Campeones desde el Real Madrid de 2018. También Ferran Torres recibirá a sus antiguos compañeros después de abandonar el Barcelona para incorporarse al campeón de Europa. Las cinco Copas del club español se enfrentarán a las dos que el PSG ganó de forma consecutiva para dejar atrás su antigua condición de aspirante.

Celebración del PSG en la final de la Supercopa de Europa Fotografía de: AFP

El Atlético regresa a 1974

Ningún partido removerá una herida tan antigua como el Atlético de Madrid- Bayern Múnich. El conjunto 'rojiblanco' estuvo a segundos de ganar su primera Copa de Europa en 1974. Luis Aragonés adelantó al Atlético en el minuto 114 de la final de Bruselas, pero Georg Schwarzenbeck empató en el último suspiro de la prórroga con un disparo lejano.

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No existían entonces las tandas de penaltis para decidir la final y dos días después se disputó un encuentro de desempate. El Bayern venció 4-0 y levantó la primera de sus seis Copas de Europa. El Atlético perdió después las finales de 2014 y 2016 ante el Real Madrid y continúa sin conquistar el único gran título que falta en la era de Diego Simeone

Atlético de Madrid empató en el Metropolitano contra Villarreal. Foto: AFP

El recuerdo de 2016 ofrece cierto consuelo. El conjunto 'rojiblanco' eliminó al Bayern en las semifinales gracias al valor doble de los goles fuera de casa. Diez años después, Julián Álvarez, -si no se marcha antes del cierre del mercado- y Harry Kane encabezarán un duelo entre dos equipos que alcanzaron las semifinales de la última edición.

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El Atlético también visitará al Liverpool y recibirá al Manchester United. Anfield conserva el recuerdo de la noche de 2020 en la que el equipo de Simeone eliminó al vigente campeón en los octavos de final tras una prórroga. Aquel Liverpool ya no existe: Mohamed Salah y Arne Slot salieron este verano y Andoni Iraola asumió el banquillo.

El Manchester United, de regreso a la Champions después de una temporada sin disputar competiciones europeas, tampoco guarda un buen recuerdo reciente del Atlético. El conjunto madrileño lo eliminó en los octavos del curso 2021/2022 con un gol de Renan Lodi en Old Trafford. Michael Carrick, ahora entrenador del equipo inglés, intentará devolver a Europa a un club que posee tres Copas de Europa.

De 1965 al milagro de 1999

La fase liga también reunirá al City y al PSG. El conjunto inglés eliminó al francés en las semifinales de 2021 antes de perder la final frente al Chelsea. Ahora el equilibrio de poder ha cambiado: el PSG llega con dos títulos consecutivos y el City afronta su primera campaña posterior a Guardiola. Ferran Torres, antiguo jugador del cuadro británico, añadirá otro vínculo personal al enfrentamiento.

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Inter y Liverpool recuperarán una rivalidad que nació en las semifinales de 1965. El equipo inglés ganó 3-1 en Anfield, pero el Inter remontó con un 3-0 en San Siro y después conquistó su segunda Copa de Europa consecutiva. Seis décadas más tarde, Cristian Chivu y Andoni Iraola dirigirán un duelo entre dos clubes que suman nueve títulos.

El Bayern también se encontrará con los dos grandes del fútbol inglés. Ante el Arsenal revivirá una rivalidad cruel para el equipo londinense, que sufrió un 10-2 global en los octavos de 2017. Harry Kane regresará al norte de Londres como líder del gran enemigo europeo de un Arsenal al que combatió durante años con la camiseta del Tottenham. En los banquillos se enfrentarán Mikel Arteta y Vincent Kompany, dos técnicos marcados por la escuela de Guardiola.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Aston Villa, en partido preparatorio Twitter del Bayern Múnich

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Y frente al Manchester United reaparecerá una de las finales más reconocibles de la historia. El Bayern ganaba 1-0 en el Camp Nou cuando Teddy Sheringham y Ole Gunnar Solskjaer marcaron en el tiempo añadido y entregaron al United la Copa de Europa de 1999. Más de un cuarto de siglo después, el duelo volverá con Kane como capitán de Inglaterra y Carrick, campeón de Europa con el United en 2008, al frente del conjunto de Old Trafford.

La nueva Champions comprimirá así varias décadas en ocho jornadas: la última prórroga antes de la llegada de los penaltis, la remontada más célebre, el milagro de 1999, el regreso de Mourinho a su pasado y un City que aprenderá a vivir sin Guardiola. La fase liga no decidirá todavía el campeón, pero sí abrirá viejas cicatrices.

Lista de los grandes duelos de la fase de grupos:

Real Madrid - Inter

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Arsenal - Real Madrid

Barcelona - Manchester City

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PSG - Barcelona

Atlético de Madrid - Bayern Múnich

Liverpool - Atlético de Madrid

Atlético de Madrid - Manchester United

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Manchester City - PSG

Inter - Liverpool

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Bayern Múnich - Arsenal

Manchester United - Bayern Múnich