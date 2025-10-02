Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-20
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Roma y una insólita derrota 0-1 contra Lille en Europa League: erró tres veces el mismo penalti

Roma y una insólita derrota 0-1 contra Lille en Europa League: erró tres veces el mismo penalti

En la Europa League, la Roma perdió 1-0 con Losc Lille, en un partido en el que erró tres penaltis. ¡Acá el VIDEO de todo lo que pasó!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Artem Dovbyk erró dos de los tres penaltis con Roma.
Artem Dovbyk erró dos de los tres penaltis con Roma.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad