Roma y una insólita derrota 0-1 contra Lille en Europa League: erró tres veces el mismo penalti

Este jueves 2 de octubre, las emociones en el fútbol internacional se vivieron en la Europa League, la cual tuvo un insólito suceso en el partido entre la Roma y Losc Lille, en la capital italiana. Los franceses ganaron 1-0, pero la 'loba' falló tres veces el mismo penalti que puedo significar el empate.

Lille se puso en ventaja a los seis minutos con anotación de Hakan Haraldsson. El juego se enredó para los italianos, pero un penalti sancionado a su favor al 81' les devolvió la esperanza.

Artem Dovbyk cobró y Berke Özer atajó, sin embargo, el VAR decretó adelantamiento del arquero.

Dovbyk no se escondió y se hizo cargo de nuevo de la ejecución. Özer otra vez detuvo la pelota, pero el colegiado sancionó invasión del área por parte de los 'galos'. Con sus dos intentos fallados, Matías Soulé levantó la mano para sellar el empate, pero de el guardameta se hizo grande y silenció de manera definitiva el estadio Olímpico de Roma.