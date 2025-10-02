Titulares confirmados de Selección Colombia vs Noruega, en Mundial Sub-20; hay cambios

La Selección Colombia tendrá su segunda salida en el Mundial Sub-20 2025 con el objetivo de asegurar la clasificación a los octavos de final. Por eso, el técnico César Torres puso a sus mejores titulares para el partido de este jueves contra Noruega (3:00 p.m.).

Entre las novedades del once inicialista de la 'tricolor' están Elkin Rivero y Neyser Villarreal, pensando en un ataque más efectivo luego del 1-0 sobre Arabia Saudita en la jornada 1, el pasado lunes, también en el estadio de Talca (Chile).

Cabe recordar que la Selección Colombia está en el grupo F del Mundial Sub-20 junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Luego del encuentro de este jueves frente a los europeos, los de César Torres cerrarán el domingo contra los africanos.



Titulares confirmados Selección Colombia vs Noruega, Mundial Sub-20 2025:

Arquero: Jordan García

Defensas: Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala

Mediocampistas: Elkin Rivero, Kener González, Jordan Barrera

Atacantes: Óscar Perea, Jhon Rentería y Neyser Villarreal

La Selección Colombia Sub-20 debutó en el Mundial de Chile 2025 el lunes 29 de septiembre con triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita. Getty Images.

Colombia vs Noruega EN VIVO por Gol Caracol; hora y TV del partido del Mundial Sub-20 2025:

Fecha: jueves 2 de octubre de 2025

Hora: 3:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Fiscal, Talca (Chile)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal de Caracol TV), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol