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Gol Caracol  / Ronaldinho, clave en gol de Ravenna contra Forlí, por la Serie C de Italia; gran pase

Ronaldinho, clave en gol de Ravenna contra Forlí, por la Serie C de Italia; gran pase

La magia del astro brasileño, Ronaldinho, está intacta y prueba de ello es esta jugada que protagonizó, siendo determinante para que su equipo anotara el 1-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de nov, 2026
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Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna, de la tercera división de Italia
Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna, de la tercera división de Italia
AFP

Ronaldinho no ha perdido la magia. Este domingo 15 de noviembre, no solo fue titular, en su regreso a las canchas de manera oficial, sino que, además, se mostró participativo. Y es que, gracias a un pase que hizo, llegó el primer gol del partido para Ravenna contra Forlí, por la Serie C de Italia.

Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna contra Forlí, en un partido de la tercera división de Italia
Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna contra Forlí, en un partido de la tercera división de Italia
AFP

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Cuando transcurría el minuto 35', recibió de espaldas, dio un pase hacia el medio y luego el esférico llegó a los pies de Giulio Donati, quien se perfiló y sacó un potente remate imposible de atajar. De esa manera se abrió el marcador y se desató la locura en el estadio. Por supuesto, 'Dinho' lo celebró con toda.

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