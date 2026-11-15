Ronaldinho, clave en gol de Ravenna contra Forlí, por la Serie C de Italia; gran pase

Ronaldinho no ha perdido la magia. Este domingo 15 de noviembre, no solo fue titular, en su regreso a las canchas de manera oficial, sino que, además, se mostró participativo. Y es que, gracias a un pase que hizo, llegó el primer gol del partido para Ravenna contra Forlí, por la Serie C de Italia.

Ronaldinho, astro brasileño, jugó con Ravenna contra Forlí, en un partido de la tercera división de Italia AFP

Cuando transcurría el minuto 35', recibió de espaldas, dio un pase hacia el medio y luego el esférico llegó a los pies de Giulio Donati, quien se perfiló y sacó un potente remate imposible de atajar. De esa manera se abrió el marcador y se desató la locura en el estadio. Por supuesto, 'Dinho' lo celebró con toda.

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Vea la participación de Ronaldinho en el gol de Ravenna contra Forlí

¡RONALDINHO PARTICIPÓ DE LA JUGADA Y TERMINÓ EN UN GOLAZO!



El brasileño aportó lo suyo en lo que fue un bombazo de Giulio Donati yel 1-0 de Ravenna contra Forlí.#RonaldinhoEnDSPORTS pic.twitter.com/hvUEQE1wlh — DSPORTS (@DSports) November 15, 2026