"En el Valladolid, Luis Javier Suárez ya mostraba que era diferente por lo competitivo"

En Ibagué, se está llevando a cabo un campamento de la empresa Galaxy FC Internacional, que comanda Henry Barón. Su objetivo es descubrir nuevos talentos del fútbol en nuestro país y llevarlos al exterior para continúen procesos exitosos. Uno de los veedores invitado es el español Carlos Pérez Salvachúa, quien ha trabajado para las canteras de Real Madrid, Villarreal, Valladolid y que actualmente es el segundo entrenador de Racing de Ferrol.

En charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio, Pérez destacó cuando coincidió con el delantero Luis Javier Suárez en el Valladolid, en 2017. "Vinieron cuatro chicos colombianos juntos, todos con mucho talento, y él era diferente por lo competitivo y también por lo fuerte mentalmente. Recuerdo muy bien que, comparado con otros chicos que tenían mucha calidad, quizás no tenía esa consistencia que le ha hecho aguantar tantos años en Europa, que sigue jugando allá y que no ha vuelto para acá, al fútbol sudamericano", dijo de entrada el entrenador europeo.

El estratega de 53 años agregó que Suárez ya daba pistas del jugador en el que se podía convertir. "Se veía en ese momento que podía llegar a conseguirlo. Hay muchos que lo intentan, pero se quedan en el camino, y él era de los que, si era constante y maduraba también un poco en algunos comportamientos dentro del campo, podría ser un gran futbolista, y lo ayudó consiguiendo", destacó sobre el samario.

Carlos Pérez Salvachúa, segundo entrenador de Racing de Ferrol. Cortesía Galaxy FC Internacional.

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Por último, Pérez también recordó el paso de Francisco Maturana en el Valladolid. "Lo recuerdo bien, a pesar de que yo era muy joven. Con todo ese trabajo zonal, recuerdo mucho cómo innovó. Aparte, también destacaron jugadores como Leonel Álvarez, René Higuita, Harold Lozano y otros. Con algunos coincidí en el Real Madrid, como Fredy Rincón y Edwin Congo", concluyó.



Lo cierto es que Pérez estará en Colombia hasta este jueves para seguir observando jóvenes jugadores, que puedan dar el salto al 'viejo continente' y que se han presentado estos días en Ibagué.