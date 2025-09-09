Publicidad

Gol Caracol  / Scaloni saltó desde el banquillo a protestarle a Wilmar Roldán; en Argentina lo llaman "localista"

Scaloni saltó desde el banquillo a protestarle a Wilmar Roldán; en Argentina lo llaman "localista"

En el minuto 31 del partido entre Ecuador y Argentina, el colombiano Wilmar Roldán le mostró la roja a Nicolás Otamendi y de inmediato, estalló la polémica en territorio argentino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:30 p. m.
Wilmar Roldán, árbitro colombiano, en el partido de Ecuador contra Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP