Scaloni saltó desde el banquillo a protestarle a Wilmar Roldán; en Argentina lo llaman "localista"

En medio del partido entre las selecciones de Ecuador y Argentina, en la ciudad de Quito, este martes se presentó una polémica decisión de parte del árbitro Wilmar Roldán, quien sobre el minuto 31 del compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas le mostró una tarjeta roja al defensor Nicolás Otamendi sobre el habilidoso Enner Valencia.

Dicha expulsión fue protestada por los jugadores de la albiceleste tan pronto sacó la cartulina que mandó al zaguero del Benfica a las duchas. Pero eso no fue todo. Finalizado el primer tiempo, desde el banquillo el que apareció para meter un pique fue el entrenador Lionel Scaloni, quien le dijo un par de palabras al antioqueño.

De inmediato se leyeron diferentes comentarios en redes sociales y muchos seguidores de Argentina apuntaron en su contra. "Roldán es el árbitro más Localista que existe en el fútbol sudamericano", "le vas a protestar a Roldán y te recibe mascando chicle", "ese es el peor árbitro del continente", "Roldán es un caradura", fueron algunos de los mensajes que llegaron en 'X'.

Ante esto, Otamendi se perderá el primer partido del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¡TREMENDA SORPRESA EN EL MONUMENTAL! 😱



Nicolás Otamendi ve la roja en su último duelo por Eliminatorias, dejando a Argentina con 10 en la cancha frente a Ecuador. 🟥🇦🇷



¡Se pierde el debut en el Mundial! 🌎⚽ #Eliminatorias #LaTri pic.twitter.com/JhWfPR2O5y — Radio Atalaya 680 AM (@680radioatalaya) September 10, 2025

Le vas a protestar a Wilmar Roldán y te recibe mascando chicle. Complicado que no se te salga la cadena. pic.twitter.com/WrR8OQP0TG — Luciano García (@garcialuciano27) September 10, 2025