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Gol Caracol  / Se encienden las alarmas en Marruecos; Ismael Saibarí salió lesionado en Marruecos vs. Canadá

Se encienden las alarmas en Marruecos; Ismael Saibarí salió lesionado en Marruecos vs. Canadá

Malas noticias para Marruecos, su estrella, Ismael Saibari tuvo que ser sustituido antes de la media hora del partido. Vea aquí lo que le pasó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Ismael Saibari lesionado con Marruecos
Ismael Saibari lesionado con Marruecos
AFP

Durante la primera parte del partido entre Marruecos y Canadá, se encendieron las alarmas en el conjunto africano antes de la media hora de juego, pues su principal figura pidió el cambio tras lesionarse.

Todo ocurrió al minuto 21', Ismael Saibari había tenido un choque segundos antes con un un rival, y aunque pareció algo normal, lo cierto es que el delantero sintió un dolor en una de sus piernas donde rápidamente cayó al suelo y pidió ser sustituido. El recién fichado por el Bayern Múnich salió del campo con mucha dificultad al caminar, encendido las alarmas tanto en la afición como en el banquillo marroquí.

Vea la jugada acá:

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