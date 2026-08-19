Jhon Arias la puso como con la mano; asistencia para gol de Gustavo Gómez, en Cerro vs Palmeiras

Palmeiras sorprendió en Paraguay en el partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores, con participación del habilidoso futbolista colombiano, Jhon Arias, quien dio la asistencia para el 0-1.
Antes de terminar el primer tiempo, exactamente al minuto 40, el chocoano cobró un tiro de esquina perfecto, que llegó a la cabeza del defensor central y capitán del 'verdao', Gustavo Gómez, quien conectó de buena manera y venció al arquero rival.
Cabe recordar que en la ida, en Sao Paulo, Cerro Porteño y Palmeiras habían empatado 1-1.
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Acá la asistencia de Jhon Arias en Cerro Porteño vs Palmeiras, por Copa Libertadores:
¡EL CAPITÁN SIEMPRE ESTÁ! Gustavo Gómez, central paraguayo de 33 años, ganó por arriba y con un gran cabezazo marcó el 1-0 (2-1 global) de Palmeiras vs. Cerro Porteño.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026
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