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Gol Caracol  / La lista de figuras que se perderán la Copa del Mundo 2026, por lesión; otros esperan milagro

La lista de figuras que se perderán la Copa del Mundo 2026, por lesión; otros esperan milagro

Varios son los jugadores que ya se despidieron el sueño mundialista, a menos de 50 días para el inicio del torneo. Por su parte, otros sigue a la espera de su recuperación.

Por: EFE
Actualizado: 2 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

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