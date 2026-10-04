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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hinchas de Millonarios encararon a directivo del club, luego del fracaso en Copa BetPlay

Hinchas de Millonarios encararon a directivo del club, luego del fracaso en Copa BetPlay

Un grupo de fanáticos de Millonarios, que asistió al Romelio Martínez para el juego de Copa BetPlay frente a Barranquilla FC, no se quedaron callados y arremetieron en contra de un directivo. ¡Acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Millonarios quedó eliminado en Copa BetPlay por Barranquilla FC.
Millonarios quedó eliminado en Copa BetPlay por Barranquilla FC.
Fotos: capturas de pantalla de video y oficial de Millonarios

La eliminación de Millonarios de la Copa BetPlay 2026 ha causado todo tipo de reacciones y críticas. Desde Alberto Gamero hasta el capitán del club, David Macalister Silva, han definido este revés de los azules de ridículo y hasta de vergüenza.

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Lo cierto es, que con el paso de las horas, se siguen conociendo repercusiones. Así fue como un grupo de hinchas de la escuadra bogotana presente en el Romelio Martínez no se quedó callada ante este nuevo fracaso, mostrando su enojo en contra de los directivos. El apuntado fue Ariel Michaloutsos, director deportivo de los 'embajadores'.

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En los videos que circulan en las redes sociales se observa el momento preciso en el que varios fanáticos de Millonarios descargan su ira y frustración contra Michaloutsos, ante esta nueva eliminación en Copa Colombia.

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"Toditos que se vayan, y usted malpar...", se le escuchó decir a uno de ellos, mientras que otro fue muy contundente en sus palabras: "Un equipo de la B fue que nos eliminó, debería darles vergüenza".

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Recordemos que Millonarios quedó eliminado del certamen que reúne a los equipos de la A con los de la B en los octavos de final. Los dirigidos por Alberto Gamero empataron 1-1 frente al Barranquilla en el tiempo regular, pero al ser un duelo a partido único, el clasificado a la siguiente ronda se definió en la tanda de los penaltis.

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Pero en los cobros desde el punto blanco del penalti, la escuadra 'embajadora' perdió 5-4, errando dos lanzamientos. Carlos Darwin Quintero y Sergio Mosquera fallaron, convirtiendo en figura al arquero del elenco 'currambero', Sebastián Guerra.

Lo que dijo Alberto Gamero tras la eliminación en Copa BetPlay 2026:

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“Hacer balance de este partido, es hacer el ridículo que hicimos todos. Venir aquí, se puede decir, pedir disculpas con nuestra gente, disculpas con nuestra directiva. Estoy muy golpeado, sé que los jugadores van a estarlo, estoy golpeado, no por el equipo que me eliminó, sino porque yo quedé eliminado, y el que me eliminó, hizo méritos para clasificar. Yo triste no estoy, estoy avergonzado con nuestra afición, que merece cosas grandes. Sufrimos un traspiés”, expresó el DT de Millonarios en rueda de prensa.

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