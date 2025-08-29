A Dayro Moreno se le cumplió el sueño; volverá a la Selección Colombia tras ocho años

Después de varios días de misterio, por fin Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados en la Selección Colombia para la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. La 'tricolor' enfrentará a Bolivia, en Barranquilla, y a Venezuela, en Maturín, con la firme intención de estar en Estados Unidos, México y Canadá. Entre los nombres entregados por el DT argentino se vislumbró el de Dayro Moreno, a quien se le cumplió el sueño de volver a vestirse de amarillo, azul y rojo.

El talentoso delantero tolimense es uno de los destacados en la Liga BetPlay, y a nivel internacional también brilla con Once Caldas en la Copa Sudamericana. Moreno Galindo no sólo aporta en la parte ofensiva con goles y asistencias, también es un referente para sus compañeros en el 'blanco-blanco' y ejemplo para muchos artilleros por ser letal de cara al arco rival.

Y es que Dayro Mauricio era uno de los futbolistas que más pedían los hinchas de la 'tricolor' para ser convocado, y después de varias peticiones, Lorenzo le dio la oportunidad al artillero próximo a cumplir los 40 años (será el 16 de septiembre). El máximo goleador colombiano retorna a la 'tricolor' luego de ocho largos años de ausencia.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas. AFP

¿Cuándo había sido la última vez que Dayro Moreno fue convocado en la Selección Colombia?

La última vez que el actual goleador del Once Caldas había visto su nombre en un citatorio de la 'tricolor' data en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, en los compromisos frente a Venezuela y Brasil. En el juego frente a la 'vinotinto' fue al banco de suplentes, y contra la 'canarinha' lo lo mandaron a la tribuna.

Publicidad

Aunque hay que indicar que el último partido que jugó Dayro Moreno con la Selección Colombia fue frente a Perú en la Copa América Centenario en el 2016.

*Todos estos datos proporcionados por José Orlando Asencio.



¿Qué dijo Dayro Moreno luego de haber sido llamado a la Selección Colombia?

"Ay, gracias a Dios, la verdad que muy contento por esta convocatoria. La verdad lo estaba buscando hace muchísimo tiempo por el trabajo de mi equipo Once Caldas, el cuerpo técnico, los muchachos, los directivos, los hinchas del Once Caldas, muy agradecido. Gracias Colombia por esa confianza que me tienen", dijo un emocionado Dayro en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.