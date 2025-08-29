Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A Dayro Moreno se le cumplió el sueño; volverá a la Selección Colombia tras ocho años

A Dayro Moreno se le cumplió el sueño; volverá a la Selección Colombia tras ocho años

Los hinchas de la Selección Colombia lo pedían a gritos y por fin su nombre volvió a aparecer en el listado. Dayro Moreno espera ser sinónimo de gol en la 'tricolor' frente a Bolivia y Venezuela.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas y una de las novedades para los juegos de la Selección Colombia.
Once Caldas.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 29, 2025 04:04 p. m.