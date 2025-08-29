“La primera ronda es inevitable”: memes brindan por Dayro Moreno en Selección Colombia

Publicidad
La Selección Colombia fue noticia el viernes 29 de agosto de 2025 por la citación de 26 jugadores para los encuentros contra Bolivia, de local, y Venezuela, de visitante, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, duelos programados para el jueves 4 y martes 9 de septiembre, respectivamente.
Sin embargo, la aparición del nombre de Dayro Moreno, máximo goleador colombiano de la historia, fue la principal novedad, ya que desde hace 9 años no era tenido en cuenta para el conjunto patrio.
El atacante del Once Caldas cumplirá 40 años de edad el 16 de septiembre y pese a su veteranía se ganó el puesto gracias a la vigencia que tiene como anotador, ya que es el máximo artillero de la Copa Sudamericana con 8 definiciones y 2 asistencias.
De hecho, su llamado era un pedido a gritos que no solo hacían los seguidores de su club en Manizales, sino la afición de la Selección en general, pues hay escases de definidores en el elenco tricolor y Moreno es visto con esperanza para los encuentros venideros, en los que Colombia debe asegurar su cupo en la Copa del Mundo, objetivo que se ha venido aplazando y para el cual no hay más plazos.
Por ello, el tolimense se volvió tendencia en redes sociales después de que se conociera su convocatoria y en ese sentido empezaron a aparecer toda clase de menes y publicaciones que reflejan la felicidad del público por tener a Dayro de nuevo en el cuadro ‘cafetero’.
“¿Y si nos da el Mundial?... Ganó el fútbol… La primera ronda es inevitable… Hubo justicia... Yo no quería tomar, pero convocaron a Dayro”, fueron una de las frases que circularon junto más mensajes de felicitación y alegría por el llamado del tolimense.
Acá, las publicaciones más ingeniosas:
Yo no quería tomar hoy , pero convocaron a Dayro Moreno a la selección 😞— Alealeyandra 🍒 (@Alealeyandra96) August 29, 2025
Dayro Moreno ! Dayro Moreno 🎶🎶🎶🎶🎶 pic.twitter.com/xWgQjjk5uJ— Futbol & + (@futbolymasdpt) August 29, 2025
Con el goleador Dayro Moreno no habrá fronteras para la Sele. 💛🇨🇴 pic.twitter.com/RikYKVmNno— Aguardiente Amarillo Manzanares (@amarillooficial) August 29, 2025
Convocaron a Dayro Moreno, la primera es inevitable muchachos 😮💨😮💨 pic.twitter.com/Ar8oBeOw5q— ana ✦ (@analvscol) August 29, 2025
Volvió Dayro Moreno a la selección Colombia pic.twitter.com/ryR8ZX5zuh https://t.co/JiWUukrOGv— Cxmilo (@Cxmilomtz___) August 29, 2025
🥹Todos estamos así con la convocatoria de Dayro Moreno con la Selección Colombia:— Romario Quintero R (@RomarioQR) August 29, 2025
pic.twitter.com/E638UpfmxH
Dayro Moreno cuando llegue al hotel de concentración:pic.twitter.com/TxbM7Dv8Q1— Mr. CAVsulas (@CAVsulas) August 29, 2025
Dayro Moreno después de ver la convocatoria de la Selección Colombia pic.twitter.com/kBjZLvuVAq— George Michael (@GMDLHM) August 29, 2025
Día histórico, volveré a ver a Dayro Moreno en la selección pic.twitter.com/PufqdHdDvj— Serginho (@iSb777_) August 29, 2025
Dayro Moreno, honor.pic.twitter.com/SJs9kUbO1R https://t.co/Tr9PbRUMgh— Crisuti (@CrisutIV) August 29, 2025
