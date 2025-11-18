Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Australia, en duelo de preparación

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Australia, en duelo de preparación

Se viene el último reto del 2025 para la Selección Colombia, pensando en lo que será su participación en el Mundial 2026. ¡No se lo pierda EN VIVO HOY por Gol Caracol y Ditu!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia previo al juego contra Australia de cara al Mundial 2026.
La Selección Colombia previo al juego contra Australia de cara al Mundial 2026.
X de @FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad