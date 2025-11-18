A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Australia, en duelo de preparación

Último partido del 2025 para la Selección Colombia y el objetivo de los dirigidos por Néstor Lorenzo es culminar con éxito el año en curso. El rival a enfrentar de la 'amarilla' será Australia en un compromiso de fogueo que tendrá lugar en Nueva York, este martes.

Este enfrentamiento contra los 'socceroos' servirá a la 'tricolor' para seguir preparándose para el Mundial, que precisamente, se llevará a cabo en el 2026 en tierras norteamericanas: Estados Unidos, México y Canadá.

Selección Colombia jugará este martes contra Australia por duelo de preparación. Foto tomada del Instagram de la Selección Colombia

Elogios para la Selección Colombia

En la previa del compromiso preparatorio de este martes, desde el combinado australiano le dedicaron gratas palabras a la 'amarilla', y por supuesto, se refirió al buen momento de Luis Díaz.

"Colombia es una selección de alto nivel mundial y cuenta con futbolistas fantásticos que juegan al máximo nivel. Tienen una combinación perfecta. Los colombianos poseen mucha potencia física, pero también, obviamente, la gran técnica que se espera de un rival sudamericano", precisó el director técnico de Australia, Tony Popovic.

Y sobre 'Lucho', Popovic sostuvo: "Nos enfrentaremos a los mejores jugadores del mundo en el Mundial, y si consideramos de dónde viene él (Díaz), dónde ha jugado en el Liverpool, Bayern Múnich y su destacada actuación con Colombia... eso es lo que nos espera en junio, así que podemos familiarizarnos con eso ahora. Conocemos sus puentes fuertes, sabemos que es un jugador que, junto con otros dos o tres integrantes de su plantilla, es clave para ellos".



¿Cómo formaría la Selección Colombia vs. Australia?

El combinado de nuestro país tendría variantes en su nómina, esto con respecto a cómo formó Lorenzo el equipo contra Nueva Zelanda el pasado sábado. Volvería Camilo Vargas en la portería y el '9' escogido sería el samario, Luis Javier Suárez.

La posible titular de Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Jáner Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia FCF

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Australia, en duelo de preparación

Este duelo tiene como horario de inicio las 8:30 de la noche, pero media hora antes podrá disfrutar de toda la previa para conocer las novedades de ambos seleccionados. Como es habitual, lo podrá seguir EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com.