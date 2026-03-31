"A la Selección Colombia le falta un volante de creación que se asocie, Carrascal puede ser titular"

La Selección Colombia no tuvo el mejor rendimiento, ni resultados, en los dos más recientes duelos de preparación rumbo al Mundial 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo cayeron 2-1 contra Croacia y 3-1 frente a Francia, en compromisos disputados en los Estados Unidos.

Estas dolorosas derrotas ante rivales de 'quilates', sobre todo ante 'les bleus', dejaron a los aficionados y expertos del fútbol preocupados pensando en la cita orbital del mes de junio. Aún con el paso de las horas siguen los análisis y las críticas para la Selección Colombia, y uno en los últimos en sumarse fue Jorge Luis Pinto.

El exseleccionador de Costa Rica realizó una larga evaluación de lo que fue la presentación de la 'tricolor' frente a estos combinados europeos; se refirió a varias falencias que deben mejorar para la Copa del Mundo.

"No es fácil el momento de nuestra selección Colombia, lo vivido y visto ante estos dos equipos que categoría como lo son Croacia y Francia preocupa a todo el mundo. Su estructura defensiva, que se fundamenta en el sistema zonal, no tiene la precisa y oportuna presión al balón que lo exige este sistema y la organización colectiva de bloques, de pliegue y presión colectiva adelante es muy endeble y a veces instántanea; no tiene constancia a través de los 90 minutos, por lo tanto permite que el adversario ataque mucho", precisó de entrada Pinto en su perfil social en la red de 'X'.



A continuación, le hizo un epígrafe a cómo vio la zona de ataque de Colombia, indicando que la falta de jugadas en ofensiva se debe en parte a que falta un volante creativo.

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"Lo más grave es el ataque, que es un fuerte de nosotros por la características de nuestros jugadores, el manejo de la pelota y la colectividad táctica para producir fútbol ofensivo es poca. La falta de un volante creativo que se asocie con los demás volantes y que permita esa colectividad que necesita Colombia para crear y que posibilitar ataques no es viable. Nuestro ataque está sujeto a los cambios de ritmo de Mojica y Luis Díaz por la zona izquierda o de Muñoz y Arias por la derecha; los demás no existen. Hay que entender a los centro delanteros no tienen a nadie quien les profundice pelotas en espacio libre para hacer diagonales", complementó.

"Lo más difícil es que no hay tiempo de trabajo, ya se llegó el Mundial, habrá doce días para preparar un equipo y perfeccionar todos estos conceptos, pero es clava la parte ofensiva, la parte de actitud, de agresión y la parte de la colectividad con la pelota, Colombia no construye, no genera fútbol y el punto clave es la no existencia de un volante creativo que tenga buena movilidad y buen apoyo. No sé quién puede ser el reemplazo que apoye a James por momentos, minutos, que James pudiese ser un primer cambio y que otro como Carrascal pudiese ser titular; faltan alternativas de ataque".

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