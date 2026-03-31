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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "A la Selección Colombia le falta un volante de creación que se asocie, Carrascal puede ser titular"

"A la Selección Colombia le falta un volante de creación que se asocie, Carrascal puede ser titular"

Aún con el paso de las horas siguen los análisis y las críticas para la Selección Colombia, que perdió jugando mal contra Croacia y Francia en duelos de preparación rumbo al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Jhon Arias en acción de juego en el duelo de preparación contra Francia; Lucas Digne está atento en la marcación.
Jhon Arias en acción de juego en el duelo de preparación contra Francia; Lucas Digne está atento en la marcación.
AFP

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