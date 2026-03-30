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Gol Caracol  / Lionel Messi y el partido Argentina vs. Zambia, que muchos ven como una despedida de sus fans

Lionel Messi y el partido Argentina vs. Zambia, que muchos ven como una despedida de sus fans

"Haré todo lo posible para que esté (en el Mundial). Para el bien del fútbol debería estar, pero yo no soy el que decide", dijo Scaloni sobre Lionel Messi.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Lionel Messi, jugador de Argentina.
Lionel Messi, jugador de Argentina.
Getty Images.

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