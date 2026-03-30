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Gol Caracol  / El Mundial 2026, en la búsqueda de los últimos cuatro cupos para selecciones de Europa

El Mundial 2026, en la búsqueda de los últimos cuatro cupos para selecciones de Europa

Este martes 31 de marzo se conocerá el nombre de varios seleccionados que se montarán en la fiesta del Mundial 2026 y acá le damos un vistazo a los duelos de equipos de la UEFA.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Italia se enfrenta Bosnia por el repechaje al Mundial 2026.
Italia se enfrenta Bosnia por el repechaje al Mundial 2026.
Getty Images.

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