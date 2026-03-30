Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 2-2 Fortaleza

La fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026 siguió su curso este lunes con nuevos movimientos en la tabla. En Villavicencio, Llaneros y Once Caldas no se sacaron ventajas con un 1-1; Independiente Medellín logró una remontada 2-1 ante América de Cali. En el cierre de la jornada Millonarios y Fortaleza igualaron 2-2 en El Campín.

El primer compromiso correspondió a la reanudación del duelo entre Llaneros y Once Caldas, que había sido suspendido el domingo por un fuerte aguacero en la capital del Meta. Tras completarse el encuentro, el marcador terminó 1-1. Jefry Zapata anotó para el conjunto manizaleño, mientras que Kevin Rincón marcó para el cuadro local.

Más tarde, en el estadio Atanasio Girardot, Medellín y América ofrecieron un partido vibrante. Los visitantes se fueron adelante gracias a Yeison Guzmán, pero en los minutos finales apareció el defensor José Ortiz, quien con dos cabezazos (84’ y 89’) le dio la victoria al ‘poderoso’.

Para bajar el telón, Millonarios y Fortaleza protagonizaron un partidazo en el Campín que culminó empatado 2-2. Sebastián Herrera fue la gran figura de los 'amix' con un doblete de cabeza (13' - 57'). Para los 'emabajadores' anotó Leonardo Castro (29') y Sebastián Valencia (41').



Así se ha jugado la jornada 14:

Viernes 27 de marzo

Águilas Doradas 1-0 Alianza FC

Atlético Bucaramanga 1-2 Independiente Santa Fe



Sábado 28 de marzo

Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 3-1 Jaguares

Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira

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Domingo 29 de marzo

Internacional de Bogotá 0-1 Junior

Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional

Llaneros 1-1 Once Caldas

Lunes 30 de marzo

Independiente Medellín 2-1 América de Cal

Millonarios 2-2 Fortaleza



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Pos Equipo P W D L DIF GLS PTS 1 Atlético Nacional 13 10 0 3 +18 28:10 30 2 Deportivo Pasto 14 8 3 3 +4 21:17 27 3 Junior Barranquilla 14 8 1 5 +2 20:18 25 4 Once Caldas 14 6 6 2 +7 25:18 24 5 Tolima 13 6 5 2 +8 18:10 23 6 Millonarios 14 6 3 5 +9 25:16 21 7 América 13 6 3 4 +7 17:10 21 8 Internacional de Bogotá 14 5 6 3 -2 17:19 21 9 Bucaramanga 13 4 7 2 +7 17:10 19 10 Deportivo Cali 14 5 4 5 +3 15:12 19 11 Águilas Doradas 13 5 4 4 +1 13:12 19 12 Santa Fe 13 4 6 3 0 16:16 18 13 Llaneros 14 3 8 3 +1 15:14 17 14 Independiete Medellín 13 4 5 4 0 18:18 17 15 Fortaleza 14 3 6 5 -6 16:22 15 16 Cúcuta 14 2 5 7 -8 19:27 11 17 Alianza Valledupar 13 2 5 6 -13 7:20 11 18 Jaguares 14 3 2 9 -14 12:26 11 19 Boyacá Chicó 13 2 2 9 -11 10:21 8 20 Deportivo Pereira 13 0 6 7 -13 12:25