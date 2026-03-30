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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 2-2 Fortaleza

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 2-2 Fortaleza

Este lunes, el fútbol profesional colombiano tuvo los últimos juegos de la fecha 14; Independiente Medellín venció al América de Cali y Millonarios empató con Fortaleza.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Millonarios vs. Fortaleza.
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COLPRENSA.

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