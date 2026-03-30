Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 2-2 Fortaleza

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La fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026 siguió su curso este lunes con nuevos movimientos en la tabla. En Villavicencio, Llaneros y Once Caldas no se sacaron ventajas con un 1-1; Independiente Medellín logró una remontada 2-1 ante América de Cali. En el cierre de la jornada Millonarios y Fortaleza igualaron 2-2 en El Campín.
El primer compromiso correspondió a la reanudación del duelo entre Llaneros y Once Caldas, que había sido suspendido el domingo por un fuerte aguacero en la capital del Meta. Tras completarse el encuentro, el marcador terminó 1-1. Jefry Zapata anotó para el conjunto manizaleño, mientras que Kevin Rincón marcó para el cuadro local.
Más tarde, en el estadio Atanasio Girardot, Medellín y América ofrecieron un partido vibrante. Los visitantes se fueron adelante gracias a Yeison Guzmán, pero en los minutos finales apareció el defensor José Ortiz, quien con dos cabezazos (84’ y 89’) le dio la victoria al ‘poderoso’.
Para bajar el telón, Millonarios y Fortaleza protagonizaron un partidazo en el Campín que culminó empatado 2-2. Sebastián Herrera fue la gran figura de los 'amix' con un doblete de cabeza (13' - 57'). Para los 'emabajadores' anotó Leonardo Castro (29') y Sebastián Valencia (41').
Viernes 27 de marzo
Águilas Doradas 1-0 Alianza FC
Atlético Bucaramanga 1-2 Independiente Santa Fe
Sábado 28 de marzo
Cúcuta Deportivo 1-0 Boyacá Chicó
Deportes Tolima 3-1 Jaguares
Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira
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Domingo 29 de marzo
Internacional de Bogotá 0-1 Junior
Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional
Llaneros 1-1 Once Caldas
Lunes 30 de marzo
Independiente Medellín 2-1 América de Cal
Millonarios 2-2 Fortaleza
|Pos
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIF
|GLS
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|13
|10
|0
|3
|+18
|28:10
|30
|2
|Deportivo Pasto
|14
|8
|3
|3
|+4
|21:17
|27
|3
|Junior Barranquilla
|14
|8
|1
|5
|+2
|20:18
|25
|4
|Once Caldas
|14
|6
|6
|2
|+7
|25:18
|24
|5
|Tolima
|13
|6
|5
|2
|+8
|18:10
|23
|6
|Millonarios
|14
|6
|3
|5
|+9
|25:16
|21
|7
|América
|13
|6
|3
|4
|+7
|17:10
|21
|8
|Internacional de Bogotá
|14
|5
|6
|3
|-2
|17:19
|21
|9
|Bucaramanga
|13
|4
|7
|2
|+7
|17:10
|19
|10
|Deportivo Cali
|14
|5
|4
|5
|+3
|15:12
|19
|11
|Águilas Doradas
|13
|5
|4
|4
|+1
|13:12
|19
|12
|Santa Fe
|13
|4
|6
|3
|0
|16:16
|18
|13
|Llaneros
|14
|3
|8
|3
|+1
|15:14
|17
|14
|Independiete Medellín
|13
|4
|5
|4
|0
|18:18
|17
|15
|Fortaleza
|14
|3
|6
|5
|-6
|16:22
|15
|16
|Cúcuta
|14
|2
|5
|7
|-8
|19:27
|11
|17
|Alianza Valledupar
|13
|2
|5
|6
|-13
|7:20
|11
|18
|Jaguares
|14
|3
|2
|9
|-14
|12:26
|11
|19
|Boyacá Chicó
|13
|2
|2
|9
|-11
|10:21
|8
|20
|Deportivo Pereira
|13
|0
|6
|7
|-13
|12:25
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