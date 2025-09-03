A la Selección Colombia se le fueron las luces frente la prensa; David Ospina sacó chiste

El partido entre la Selección Colombia y el conjunto andino ha estado lleno de ingredientes que lo han vuelto especial, ya que en él se puede sellar el paso de la escuadra ‘cafetera’ al Mundial de 2026.

Es por ello que los ojos del país están puestos en esta definición, que es tomada como una final por unos y otros si se tiene en cuenta que Bolivia necesita sumar para seguir con opciones de acceder al repechaje.

En consecuencia, cada detalle toma relevancia y nada pasa por alto, como ocurrió en la charla con los medios de comunicación que brindaron los integrantes del elenco caribeño el miércoles 3 de septiembre, a un día de la esperada contienda.

Al encuentro con los periodistas asistieron el arquero David Ospina y el argentino Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, quienes se quedaron a oscuras durante los primeros minutos de la comparecencia.



Apagón en rueda de prensa de Colombia y chiste de Ospina

El bajón de luz quedó registrado en las cámaras de todos los medios presentes en el lugar, pero lejos de causar incomodidad, dio pie para el buen humor en el recinto.

De hecho, fue David Ospina el que lanzó un fino apunte en tono jocoso dirigido a la prensa y la afición en general.

“Jamás, jamás… Que no se apague la emoción”, dijo entre risas el experimentado guardameta de 36 años de edad que actualmente es habitual suplente de Camilo Vargas.

En video, el particular momento:

Por fortuna, el inconveniente duró solo unos instantes y el fluido eléctrico rápidamente fue reestablecido en el lugar, por lo cual la conferencia pudo seguir adelante sin más sobresaltos.

El compromiso entre la Selección Colombia y Bolivia se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dueños de casa asegurarán su presencia en la próxima Copa del Mundo con un triunfo o, incluso, con un empate.