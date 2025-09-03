Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A la Selección Colombia se le fueron las luces frente la prensa; David Ospina sacó chiste

A la Selección Colombia se le fueron las luces frente la prensa; David Ospina sacó chiste

La particular escena ocurrió durante la conferencia previa al compromiso contra Bolivia en Barranquilla, válido por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Selección Colombia: se le fue la luz en rueda de prensa previa a partido con Bolivia.jpg
Selección Colombia, a oscuras en rueda de prensa.
Imagen: Gol Caracol.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 09:31 a. m.