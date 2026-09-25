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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Rafael Márquez y sus pretensiones antes de Colombia vs México; "me gustaría jugar como el Barcelona"

Rafael Márquez y sus pretensiones antes de Colombia vs México; "me gustaría jugar como el Barcelona"

En la rueda de prensa previa al duelo contra Colombia, Rafael Márquez, DT de México, sorprendió con unas curiosas declaraciones, recordando su pasado como 'culé'.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Rafael Márquez, DT de México.
Rafael Márquez, DT de México.
afp.

Rafael Márquez, nuevo seleccionador de México, afirmó este viernes que le gustaría transmitir al Tri un estilo como el que practicó como jugador del Barcelona, pero matizó que no tiene la materia prima.

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"Me adapto a lo que tengo, no es que voy a imponer un estilo de juego. Claro que me gustaría jugar como el Barcelona, pero no tengo la materia prima para ello, así que tienes que adaptarte a lo que tienes y dar continuidad a lo que sí estaba funcionando del Mundial pasado", expresó.

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Márquez debutará en el cargo este sábado en partido amistoso contra la selección de Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, (Maryland).

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Rafa Márquez sucedió en el cargo a Javier Aguirre, de quien fue auxiliar técnico en el pasado Mundial.

"El estilo será el que se vio en el Mundial y poco a poco iremos añadiendo, porque los cambios no se dan de la noche a la mañana.

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"No voy a imponer mi estilo, intentaremos mejorar con el tiempo", apostilló.

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Márquez ganó varios títulos con el Barça .

"En la parte defensiva se hizo un gran trabajo en el Mundial, pero debemos mejorar progresiones, potenciar al jugador, ajustar líneas. En la experiencia que tuve en el Barcelona B aprendí que ayudar al jugador joven te permite sacar mucho provecho a su potencial, creo en el trabajo de potenciar al jugador en beneficio del equipo", explicó.

Rafael Márquez elogió al creativo colombiano James Rodríguez, quien ha puesta fin a su participación con el equipo Cafetero.

"Hablar de James es hablar de un ídolo, de un número 10 de los que pocas veces se ven, sólo queda felicitarlo y decir qué bien se retiró ahora porque ya no tenemos que enfrentarlo", manifestó.

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También se refirió al nuevo proceso colombiano que incluye la convocatoria de muchos jóvenes.

"Hace tiempo que no podemos vencer a Colombia, son jugadores fuertes, sí, con caras nuevas, pero seguro será un equipo atrevido, directo, que muestra velocidad al frente, debemos tener cuidado porque no será nada fácil", concluyó.

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Luego de medirse con Colombia, México continuará con su gira de partidos amistosos por Estados Unidos en esta fecha FIFA el próximo martes, cuando se mida con Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

El 3 de octubre chocará con Estados Unidos en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona; y el día 6 contenderá con Chile en el Memorial Coliseum de Los Angeles (California).

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