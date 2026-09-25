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Gol Caracol  / Suiza, otra vez en problemas: figura que eliminó a Colombia falsificó certificado de covid

Suiza, otra vez en problemas: figura que eliminó a Colombia falsificó certificado de covid

Hace una semana, en Suiza revelaron que Granit Xhaka, capitán y referente, adulteró documentos de vacunación de covid. Ahora resulta que no fue el único en hacerlo.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Suiza celebrando frente a Argentina
Suiza celebrando frente a Argentina
AFP

El delantero de la selección suiza Breel Embolo no estará en los cuatro partidos de Liga de Naciones que el equipo disputa los próximos días ya que ha sido apartado temporalmente, anunció este viernes la federación helvética pocos días después de que el capitán Granit Xhaka sufriera una medida similar.

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Aunque la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) no precisó en el caso de Embolo las razones de la decisión, la televisión nacional RTS indicó que son las mismas por las que se apartó a Xhaka, ya que ambos falsificaron durante la pandemia certificados de vacunación contra la covid-19.

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Mientras Xhaka, que en su día reconoció haber sentido desconfianza por las vacunas anticovid, está siendo investigado al respecto por la Fiscalía de Lucerna, Embolo ya fue multado por los tribunales por "falsificación de documentos" y pidió disculpas.

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Breel Embolo celebra su gol con Suiza contra Argelia en el Mundial 2026
AFP

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El delantero de origen camerunés y actual jugador del Atlanta United, de 29 años, es uno de los máximos goleadores históricos de la Nati, con 26 tantos en 92 internacionalidades.

Suiza, que el pasado año bajó de la primera a la segunda categoría de la Liga de Naciones, se estrena en la nueva temporada de la competición fuera de casa contra Macedonia del Norte este sábado, 26 de septiembre, para jugar luego también a domicilio contra Escocia el día 29.

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Los días 3 y 6 de octubre recibirá en la ciudad suiza de Lucerna primero a eslovenos y a continuación a macedonios.

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