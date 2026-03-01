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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe clasificó a octavos de final de Copa BetPlay 2026; 3-1 en la serie sobre Unión Magdalena

Santa Fe clasificó a octavos de final de Copa BetPlay 2026; 3-1 en la serie sobre Unión Magdalena

En Santa Marta, Independiente Santa Fe empató 1-1 con Unión Magdalena, sin embargo, el 2-0 en la ida le permitió avanzar a la siguiente fase. ¡Acá todos los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Santa Fe celebrando el gol de Christian Portocarrero.
Santa Fe celebrando el gol de Christian Portocarrero.
Santa Fe.

La Copa BetPlay 2026 poco a poco se va poniendo al día luego de un par de partidos que fueron aplazados por cuenta del fuerte terremoto que sufrió el país el pasado 10 de agosto. Este viernes, Unión Magdalena e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por la vuelta de la fase 1B. El juego terminó empatado 1-1, pero el 'cárdenal' clasificó por el 2-0 que obtuvo en la ida, en Bogotá.

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El técnico Pablo Repetto le apostó a un once titular alterno para cumplir con la tarea en tierras samarias. Respecto al partido pasado por Liga, contra Deportivo Cali, apenas repitieron cuatro jugadores: Víctor Moreno, Alexis Zapata, Daniel Torres y Jader Obrian. La sorpresa tuvo que ver con dos juveniles que arrancaron desde el pitazo inicial: Jean Carlos Caicedo y Christian Portocarrero.

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Del otro lado, Magdalena también le aplicó a los relevos y apenas repitió a Kevin Salazar frente al partido del Torneo con Patriotas.

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El 'Ciclón' sopló fuerte desde el principio y a los 10 minutos se puso en ventaja. Luego de un tiro de esquina, la pelota se paseó por toda el área y Freddy Molina apareció con un cabezazo de 'palomita' para vencer a Wbeimar Asprilla.

Unión tuvo un par de opciones más para alcanzar la paridad en la serie, pero Asprilla estuvo muy atento bajo los tres palos.

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Para la segunda parte, el local salió con toda y tuvo una chance muy clara. Miguel Cervantes quedó mano a mano, remató, pero Asprilla de nuevo metió un manotazo abajo para ahogar el grito de gol.

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Santa Fe tomó un nuevo aire, apretó y encontró el empate al 52'. A Portocarrero le quedó un balón en el medio y fuera del área y sacó un remate bien colocado que se coló en el ángulo del arco de los 'bananeros'.

De ahí en adelante las llegadas escasearon y todo quedó en tablas. Ahora, Santa Fe enfrentará en octavos de final a Fortaleza.

Octavos de final

Real Cundinamarca 1-2 Internacional de Bogotá
Deportes Quindío (3) 1-1 (4) Llaneros
América de Cali 4-1 Deportivo Pereira
Barranquilla vs. Millonarios (3 de octubre)
Atlético Nacional 3-0 Deportivo Cali
Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín
Once Caldas 1-0 Alianza Valledupar
Santa Fe vs. Fortaleza (fecha y horario por definir)

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Cuartos de final

Internacional de Bogotá vs. Llaneros
América de Cali vs. Barranquilla o Millonarios
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Once Caldas vs. Santa Fe o Fortaleza

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