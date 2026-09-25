Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-3 Bucaramanga

Este viernes, en el estadio Palogrande, en Manizales, Once Caldas perdió 1-3 con Atlético Bucaramanga, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

Los 'leopardos' le madrugaron al 'blanco blanco' con dos goles tempraneros. Primero, a los dos minutos, a Emerson Batalla le filtraron una pelota en ataque y definió de zurda. Más tarde, al 12', Fabry Castro se lució con un 'bombazo' de media distancia, metiendo la bola de 'picabarra'.

Para la segunda parte, Bucaramanga apretó más y al 59' Félix Charrupí anotó el tercero para silenciar una vez más la casa del Once Caldas.

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El local, con rabia por el resultado, descontó por medio de Dayro Moreno al 61'. El máximo goleador colombiano de todos los tiempos marcó con un zurdazo potente y llegó a 387 goles en su carrera.



Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

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América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga

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Sábado 26 de septiembre

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Deportivo Pereira vs. Inter de Bogotá

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros

Junior vs. Independiente Medellín

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Domingo 27 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Valledupar

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Fortaleza vs. Deportes Tolima

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026