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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-3 Bucaramanga

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-3 Bucaramanga

Este viernes, la fecha 12 del fútbol profesional colombiano continuó con el duelo entre el 'blanco blanco' y el 'leopardo'. Acá toda la información de lo que pasó en Manizales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Once Caldas vs. Bucaramanga.
Once Caldas vs. Bucaramanga.
COLPRENSA.

Este viernes, en el estadio Palogrande, en Manizales, Once Caldas perdió 1-3 con Atlético Bucaramanga, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.

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Los 'leopardos' le madrugaron al 'blanco blanco' con dos goles tempraneros. Primero, a los dos minutos, a Emerson Batalla le filtraron una pelota en ataque y definió de zurda. Más tarde, al 12', Fabry Castro se lució con un 'bombazo' de media distancia, metiendo la bola de 'picabarra'.

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Para la segunda parte, Bucaramanga apretó más y al 59' Félix Charrupí anotó el tercero para silenciar una vez más la casa del Once Caldas.

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El local, con rabia por el resultado, descontó por medio de Dayro Moreno al 61'. El máximo goleador colombiano de todos los tiempos marcó con un zurdazo potente y llegó a 387 goles en su carrera.

Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026

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Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

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América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga

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Sábado 26 de septiembre

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Deportivo Pereira vs. Inter de Bogotá

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros

Junior vs. Independiente Medellín

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Domingo 27 de septiembre

Jaguares vs. Alianza Valledupar

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Fortaleza vs. Deportes Tolima

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGGOLESPTS
1América11731+1622:624
2Bucaramanga10550+817:920
3Millonarios12552+716:920
4Atl. Nacional9612+918:919
5Ind. Medellín9612+617:1119
6Dep. Cali10532+715:818
7Tolima10523+213:1117
8Santa Fe10442+516:1116
9Llaneros10424+113:1214
10Once Caldas11335-114:1512
11Águilas Doradas9252-112:1311
12Inter de Bogotá11254-413:1711
13Boyacá Chicó10325-810:1811
14Cúcuta10235-99:189
15Fortaleza10154-511:168
16Dep. Pasto11227-99:188
17Alianza Valledupar10226-119:208
18Deportivo Pereira8143-56:117
19Jaguares9144-610:167
20Junior Barranquilla8134-212:146
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