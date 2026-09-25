Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Once Caldas 1-3 Bucaramanga

Este viernes, en el estadio Palogrande, en Manizales, Once Caldas perdió 1-3 con Atlético Bucaramanga, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
Los 'leopardos' le madrugaron al 'blanco blanco' con dos goles tempraneros. Primero, a los dos minutos, a Emerson Batalla le filtraron una pelota en ataque y definió de zurda. Más tarde, al 12', Fabry Castro se lució con un 'bombazo' de media distancia, metiendo la bola de 'picabarra'.
Para la segunda parte, Bucaramanga apretó más y al 59' Félix Charrupí anotó el tercero para silenciar una vez más la casa del Once Caldas.
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El local, con rabia por el resultado, descontó por medio de Dayro Moreno al 61'. El máximo goleador colombiano de todos los tiempos marcó con un zurdazo potente y llegó a 387 goles en su carrera.
Fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026
Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali
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América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas
Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios
Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto
Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga
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Sábado 26 de septiembre
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Deportivo Pereira vs. Inter de Bogotá
Cúcuta Deportivo vs. Llaneros
Junior vs. Independiente Medellín
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Domingo 27 de septiembre
Jaguares vs. Alianza Valledupar
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Fortaleza vs. Deportes Tolima
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PTS
|1
|América
|11
|7
|3
|1
|+16
|22:6
|24
|2
|Bucaramanga
|10
|5
|5
|0
|+8
|17:9
|20
|3
|Millonarios
|12
|5
|5
|2
|+7
|16:9
|20
|4
|Atl. Nacional
|9
|6
|1
|2
|+9
|18:9
|19
|5
|Ind. Medellín
|9
|6
|1
|2
|+6
|17:11
|19
|6
|Dep. Cali
|10
|5
|3
|2
|+7
|15:8
|18
|7
|Tolima
|10
|5
|2
|3
|+2
|13:11
|17
|8
|Santa Fe
|10
|4
|4
|2
|+5
|16:11
|16
|9
|Llaneros
|10
|4
|2
|4
|+1
|13:12
|14
|10
|Once Caldas
|11
|3
|3
|5
|-1
|14:15
|12
|11
|Águilas Doradas
|9
|2
|5
|2
|-1
|12:13
|11
|12
|Inter de Bogotá
|11
|2
|5
|4
|-4
|13:17
|11
|13
|Boyacá Chicó
|10
|3
|2
|5
|-8
|10:18
|11
|14
|Cúcuta
|10
|2
|3
|5
|-9
|9:18
|9
|15
|Fortaleza
|10
|1
|5
|4
|-5
|11:16
|8
|16
|Dep. Pasto
|11
|2
|2
|7
|-9
|9:18
|8
|17
|Alianza Valledupar
|10
|2
|2
|6
|-11
|9:20
|8
|18
|Deportivo Pereira
|8
|1
|4
|3
|-5
|6:11
|7
|19
|Jaguares
|9
|1
|4
|4
|-6
|10:16
|7
|20
|Junior Barranquilla
|8
|1
|3
|4
|-2
|12:14
|6