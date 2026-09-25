'Gigantes' de Brasil 'tiemblan' ante prohibición de las apuestas deportivas

Flamengo y Fluminense advirtieron este viernes del grave impacto económico que supondrá para sus finanzas la prohibición de las apuestas deportivas en internet anunciada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el riesgo de que crezca el mercado ilegal en Brasil.

Los clubes brasileños, que reciben millonarios patrocinios de las casas de apuestas, reafirmaron sus críticas a la prohibición luego de que Lula la confirmara este viernes y de que anunciara el envío al Congreso de un proyecto de ley para tipificar en el código penal la oferta de apuestas en internet.

Flamengo, actual campeón brasileño y de la Copa Libertadores, cuestionó la decisión de Lula después de que el sector fuera regulado por el Congreso y de que el Gobierno estableciera las condiciones para que las empresas pudieran operar legalmente en el país.

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"Esto es una cuestión de seguridad jurídica", afirmó el club de fútbol más popular del país, que sostuvo que una regulación puede ser modificada si existen problemas, pero desde que las reglas no sean desmontadas de forma abrupta después de que empresas, clubes e instituciones hayan asumido compromisos basados en ellas.



O Brasil levou anos discutindo como regulamentar as apostas esportivas. O Congresso aprovou, o governo regulamentou, empresas pagaram para operar legalmente no país, fizeram investimentos e passaram a cumprir regras de fiscalização, tributação e proteção ao consumidor.



Não se… pic.twitter.com/RxK2nBe6S7 — Flamengo (@Flamengo) September 25, 2026

El conjunto carioca, que recibe 51,7 millones de dólares de una firma de apuestas, advirtió además que el impacto no se limitará al fútbol profesional y alcanzará a las categorías inferiores, el fútbol femenino y los deportes olímpicos, así como a empresas de comunicación, tecnología, marketing, proveedores y otros trabajadores vinculados al deporte.

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Según dijo el presidente de Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, en una entrevista con CNN, el impacto en las cuentas del club rondará los 430 millones de reales (unos 83 millones de dólares o 72 millones de euros) el año que viene, además de un posible efecto para los premios.

"Prohibir las empresas que operan legalmente no significa acabar con las apuestas", señaló el club, en un comunicado en el que alertó que el mercado clandestino puede ocupar el espacio dejado por las plataformas reguladas, con menos capacidad de fiscalización y sin tributación.

En este mismo sentido se pronunció Fluminense al señalar que "las apuestas no terminan con una prohibición" y afirmar que, si existen preocupaciones legítimas por el endeudamiento y la adicción al juego, es necesario tener en cuenta sus efectos sobre el deporte y la economía.

El conjunto de Río de Janeiro también resaltó que los contratos de patrocinio comprometen recursos de varias temporadas y puso como ejemplo que sus tiendas tienen existencias de camisetas con la marca de su patrocinador principal para los próximos seis meses.

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La reacción de los clubes brasileños se produce después de que Lula anunciara este viernes la prohibición de las apuestas digitales y de la publicidad de las empresas del sector, además de un proyecto de ley para incluir la actividad en el Código Penal.

Días atrás, cuanto corría el rumor sobre la medida, los clubes de la primera división ya se habían pronunciado con un comunicado conjunto en el que señalaban que acabar con las apuestas "era acabar con el fútbol".

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Las apuestas se han convertido en una importante fuente de financiación del fútbol brasileño y se estima que las casas de apuestas deportivas ingresan más de 1.000 millones de reales (casi 200 millones de dólares) al año en patrocinios a los equipos de primera división masculina.

El Gobierno sostiene que el crecimiento de las apuestas está agravando el endeudamiento de las familias y los problemas de adicción.

En 2025, unos 25 millones de brasileños apostaron alrededor de 220.600 millones de reales (unos 42.500 millones de dólares), según datos oficiales.

El decreto comenzará a aplicarse tras su publicación en el Diario Oficial, aunque el Congreso deberá convalidarlo en un plazo máximo de 120 días para que mantenga su vigencia.