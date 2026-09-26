Partidos EN VIVO HOY 26 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario futbolero trae grandes compromisos a nivel de clubes y selecciones. Hay que empezar con el que disputarán Colombia vs. Italia por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20, y el de México contra Colombia en duelo de preparación por fecha FIFA.
Ambos partidos del seleccionado colombiano los podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y además, en el canal de YouTube de Gol Caracol.
Últimas noticias
Igualmente, hay acción en la Liga de Naciones de la UEFA, en la Liga BetPlay II-2026 y se conocerá al nuevo campeón de la Liga Femenina 2026, título que disputan Deportivo Cali y Santa Fe.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, sábado 26 de septiembre del 2026
|Partido / Equipos
|Hora
|Competición
|Canales de TV / Streaming
|Eslovenia vs. Escocia
|8:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Italia vs. Colombia
|11:00 a.m.
|FIFA Mundial Femenino Sub-20
|Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Islandia vs. Estonia
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|San Marino vs. Finlandia
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|11:00 a.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|República Checa vs. Croacia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Macedonia Norte vs. Suiza
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Eslovaquia vs. Moldavia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Albania vs. Bielorrusia
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Inglaterra vs. España
|1:45 p.m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Montserrat vs. Islas Vírgenes Británicas
|2:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Tigres FC vs. Real Santander
|2:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win
|Estudiantes de la Plata vs. Rosario Central
|2:00 p.m.
|Supercopa Internacional
|Disney+ Premium
|Saint-Martin vs. Islas Vírgenes EEUU
|3:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Estados Unidos vs . Perú
|3:30 p.m.
|Amistoso
|Disney+ Premium
|San Vicente y Granadinas vs Guayana Francesa
|4:00 pm
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Deportivo Pereira vs. Inter Bogotá
|4:00 pm
|Liga BetPlay
|Win
|Boca Juniors Cali vs. Patriotas
|5:00 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win
|Deportivo Cali Femenino vs. Santa Fe Femenino
|6:00 p.m.
|Liga Femenina
|Señal Colombia, Win
|Antigua y Barbuda vs Anguila
|6:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Cúcuta vs. Llaneros
|6:15 p.m.
|Liga BetPlay
|Win
|Charlotte FC vs. Chicago Fire
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Atlanta United vs. New York City
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|CF Montréal vs. FC Cincinnati
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Philadelphia Union vs. Orlando City
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|New York Red Bulls vs. St. Louis City SC
|6:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Nashville SC vs. Toronto FC
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|FC Dallas vs. Los Angeles Football Club
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Seattle Sounders vs. Minnesota United
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Houston Dynamo vs. Sporting Kansas City
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Austin FC vs. San Diego FC
|7:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|México vs. Colombia
|8:00 p.m.
|Amistoso
|Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Junior vs. Medellín
|8:20 p.m.
|Liga BetPlay
|Win
|Real Salt Lake vs. New England Revolution
|8:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Sint Maarten vs. Belice
|9:00 p.m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Vancouver Whitecaps vs. DC United
|9:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|San Jose Earthquakes vs. Portland Timbers
|9:30 p.m.
|MLS
|Apple TV
|Los Angeles Galaxy vs. Colorado Rapids
|9:30 p.m.
|MLS
|Apple TV