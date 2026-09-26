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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 26 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 26 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 26 de septiembre, con acción de la Selección Colombia femenina en el Mundial Sub-20 y la de mayores masculina. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de sept, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta a México en duelo por fecha FIFA.
La Selección Colombia se enfrenta a México en duelo por fecha FIFA.
AFP

Este sábado, el calendario futbolero trae grandes compromisos a nivel de clubes y selecciones. Hay que empezar con el que disputarán Colombia vs. Italia por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20, y el de México contra Colombia en duelo de preparación por fecha FIFA.

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Ambos partidos del seleccionado colombiano los podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y además, en el canal de YouTube de Gol Caracol.

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Igualmente, hay acción en la Liga de Naciones de la UEFA, en la Liga BetPlay II-2026 y se conocerá al nuevo campeón de la Liga Femenina 2026, título que disputan Deportivo Cali y Santa Fe.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, sábado 26 de septiembre del 2026

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Partido / EquiposHoraCompeticiónCanales de TV / Streaming
Eslovenia vs. Escocia8:00 a.m. UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Italia vs. Colombia11:00 a.m. FIFA Mundial Femenino Sub-20Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
Bulgaria vs. Luxemburgo11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Islandia vs. Estonia11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
San Marino vs. Finlandia11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Islas Feroe vs. Kazajistán11:00 a.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
República Checa vs. Croacia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Macedonia Norte vs. Suiza1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Eslovaquia vs. Moldavia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Albania vs. Bielorrusia1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Inglaterra vs. España1:45 p.m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Montserrat vs. Islas Vírgenes Británicas2:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Tigres FC vs. Real Santander2:00 p.m.Torneo BetPlayWin
Estudiantes de la Plata vs. Rosario Central2:00 p.m.Supercopa InternacionalDisney+ Premium
Saint-Martin vs. Islas Vírgenes EEUU3:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Estados Unidos vs . Perú3:30 p.m.AmistosoDisney+ Premium
San Vicente y Granadinas vs Guayana Francesa4:00 pmCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Deportivo Pereira vs. Inter Bogotá4:00 pmLiga BetPlayWin
Boca Juniors Cali vs. Patriotas5:00 p.m.Torneo BetPlayWin
Deportivo Cali Femenino vs. Santa Fe Femenino6:00 p.m.Liga FemeninaSeñal Colombia, Win
Antigua y Barbuda vs Anguila6:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Cúcuta vs. Llaneros6:15 p.m.Liga BetPlayWin
Charlotte FC vs. Chicago Fire6:30 p.m.MLSApple TV
Atlanta United vs. New York City6:30 p.m.MLSApple TV
CF Montréal vs. FC Cincinnati6:30 p.m.MLSApple TV
Philadelphia Union vs. Orlando City6:30 p.m.MLSApple TV
New York Red Bulls vs. St. Louis City SC6:30 p.m.MLSApple TV
Nashville SC vs. Toronto FC7:30 p.m.MLSApple TV
FC Dallas vs. Los Angeles Football Club7:30 p.m.MLSApple TV
Seattle Sounders vs. Minnesota United7:30 p.m.MLSApple TV
Houston Dynamo vs. Sporting Kansas City7:30 p.m.MLSApple TV
Austin FC vs. San Diego FC7:30 p.m.MLSApple TV
México vs. Colombia8:00 p.m.AmistosoGol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
Junior vs. Medellín8:20 p.m.Liga BetPlayWin
Real Salt Lake vs. New England Revolution8:30 p.m.MLSApple TV
Sint Maarten vs. Belice9:00 p.m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Vancouver Whitecaps vs. DC United9:30 p.m.MLSApple TV
San Jose Earthquakes vs. Portland Timbers9:30 p.m.MLSApple TV
Los Angeles Galaxy vs. Colorado Rapids9:30 p.m.MLSApple TV

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