Partidos EN VIVO HOY 26 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado, el calendario futbolero trae grandes compromisos a nivel de clubes y selecciones. Hay que empezar con el que disputarán Colombia vs. Italia por el tercer lugar del Mundial Femenino Sub-20, y el de México contra Colombia en duelo de preparación por fecha FIFA.

Ambos partidos del seleccionado colombiano los podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y además, en el canal de YouTube de Gol Caracol.

Igualmente, hay acción en la Liga de Naciones de la UEFA, en la Liga BetPlay II-2026 y se conocerá al nuevo campeón de la Liga Femenina 2026, título que disputan Deportivo Cali y Santa Fe.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos EN VIVO HOY, sábado 26 de septiembre del 2026

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