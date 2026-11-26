La Selección Colombia avanza a paso firme en el Mundial Sub-17 y quiere cerrar la fase de grupos por lo alto. Este viernes 27 de noviembre a las 8:00 de la mañana (hora de nuestro país), por la fecha 3, enfrenta a Serbia en busca de quedar en lo más alto de su zona. Al respecto, quien habló fue el director técnico, Fredy Hurtado, que también se refirió a un gesto lleno de deportividad que no pasó desapercibido y fue por cuenta de su capitán, Simón Rojas.

¿Cuáles son los objetivos ahora?

"Para nosotros, el primer objetivo era clasificar y se logró en la segunda fecha. Ahora, en la tercera jornada, tenemos el objetivo de ser primeros del grupo. Es un partido difícil, pues Serbia viene de ganar los dos partidos y será un juego atractivo".

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¿Dónde ha estado la clave del equipo?

"La precisión en los pases. De resto, estos chicos vienen haciendo un esfuerzo grande. Logramos el primer objetivo que era clasificar y, ahora, vamos por el segundo que es quedar de primeros en el grupo. Todo eso hace que haya confianza y el equipo esté unido, tanto adentro como afuera de la cancha. Esa es la clave para competir al más alto nivel, superar las adversidades y seguir adelante".

Freddy Hurtado, técnico de la Selección Colombia Sub-17 FCF

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¿Qué han visto de Serbia?

"En los inicios, juegan directo buscando a sus delanteros que son altos. Además, proyectan la pelota, atacando el espacio. Sin embargo, nosotros tenemos jugadores de una buena estatura y buen juego aérea y tenemos que imponernos. Si queremos sacar adelante el partido, tenemos que hacernos con el balón y realizar nuestro juego".



¿Cómo vio el gesto de Simón Rojas?

"Después del Sudamericano hubo ciertas circunstancias y en las declaraciones de ellos, nos dimos cuenta de qué jugadores son, que piensan. Adentro es una disputa y un rival, pero al final del encuentro, somos colegas. Me pone contento que sigan dejando esta buena imagen del futbolista colombiano. Son jugadores íntegros y eso es lo que queremos al nivel de nuestras categorías".