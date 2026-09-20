A qué hora y dónde ver HOY, por TV, Colombia vs Nigeria, del Mundial femenino Sub-20

La Selección Colombia femenina Sub-20 está lista para afrontar uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial de Polonia 2026. La 'tricolor' se enfrenta este domingo 20 de septiembre a Nigeria, por los cuartos de final del certamen.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua consiguió su clasificación a esta instancia después de vencer 1-0 a la anfitriona Polonia en los octavos de final, con un autogol en los minutos finales del compromiso.

Ahora, Colombia tendrá al frente a una selección nigeriana que llega con confianza después de protagonizar una de las grandes sorpresas de los octavos de final: las africanas derrotaron 3-0 a Inglaterra, una de las selecciones que aparecía entre las candidatas a avanzar en el torneo.

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¿A qué hora juega Colombia vs. Nigeria?

El partido entre Nigeria y Colombia se disputará este domingo 20 de septiembre, en el estadio Miejski de Łódź, Polonia.



El compromiso comenzará a las 8:00 de la mañana, hora de Colombia, y definirá a una de las selecciones semifinalistas del Mundial femenino Sub-20.

Maithe López, figura de la Selección Colombia, se pierde lo que resta del Mundial femenino Sub-20 por lesión Getty Images

¿Dónde ver Colombia vs. Nigeria por TV?

Los aficionados podrán seguir el partido de la Selección Colombia femenina Sub-20 por la señal de Caracol Televisión.

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Además, el encuentro estará disponible EN VIVO por el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/), plataformas que tendrán la transmisión del duelo mundialista.

Partido: Nigeria vs. Colombia.

Fecha: domingo 20 de septiembre de 2026.

Hora: 8:00 a.m. (hora colombiana).

Estadio: Miejski de Łódź, Polonia.

TV: señal principal de Caracol Televisión.

Online: portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y Ditu (https://ditu.caracoltv.com/).

Colombia buscará volver a unas semifinales de un Mundial femenino Sub-20, una instancia a la que no llega desde Alemania 2010. Para conseguirlo, deberá superar a una Nigeria que llega fortalecida tras eliminar a Inglaterra.