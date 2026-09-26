¿A qué hora y dónde ver el Mundial de ciclismo, EN VIVO, por TV, con Evenepoel y Nairo?

En ausencia de Tadej Pogacar, la carrera en ruta del Mundial de Ciclismo del domingo 27 de septiembre, en Montreal, Canadá, se presenta particularmente abierta sobre un recorrido exigente, aunque no lo suficiente como para sentenciar a los especialistas de las clásicas.

Jonas Vingegaard y Richard Carapaz son las únicas otras ausencias de peso en la cita, además del vigente doble campeón del mundo. El danés sigue sin sentirse atraído por las carreras de un día, mientras que el ecuatoriano es baja por "complicaciones de salud".

Así las cosas, Remcon Evenepoel, Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Isaac del Toro y Paul Seixas parten como los grandes favoritos a hacerse con el título de esta disciplina.

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El equipo deberá ser precavido para que sus dos superestrellas no se enreden como en Lovaina en 2021, donde Julian Alaphilippe aprovechó la oportunidad para alzarse con su segundo título mundial.



Cinco años después, otro francés aspira a lo más alto del podio y no tiene reparos en decirlo. "El objetivo es ganar. Con el estado de forma en el que me encuentro, sería una decepción conseguir otra cosa", anticipó Seixas, que cumplió 20 años y podría convertirse en el campeón mundial más joven de la historia.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, corre la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026 Getty Images

El británico, Tom Pidcock, quien podría convertirse en el primer ciclista en ser campeón mundial de ciclismo en ruta, ciclismo de montaña y ciclocross, junto con el neerlandés, Mathieu van der Poel, son dos serios contendientes.

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Pero el principal rival de Seixas y Evenepoel podría ser un ciclista solitario, o casi: Isaac Del Toro, ganador del Gran Premio de Montreal por delante de Seixas hace dos semanas, que llega al frente de un modesto equipo mexicano.

Evenepoel, en cualquier caso, lo ha identificado como su principal rival. "Pero Paul (Seixas) también estará ahí. Y si Mathieu (Van der Poel) tiene uno de esos días en los que tiene piernas de oro, también estará muy cerca de la victoria".

Hora y dónde ver el Mundial de ciclismo 2026

Día: domingo 27 de septiembre.

Hora: 8:08 a.m. (hora de Colombia) / 9:08 a.m. (hora de Canadá).

Prueba: ruta.

Transmisión: Directv Sports / DGO.